Фото, видео: www.globallookpress.com/Esteban Osorio; 5-tv.ru

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В Тернополе военкомам не помогла даже полиция: все закончилось побоищем.

Украинским силовикам сейчас приходится подавлять новые и масштабные бунты в глубоком тылу. По всей стране началась волна митингов против насильственной мобилизации. Наиболее ожесточенные — в Тернополе: там попытка сотрудников ТЦК затащить в свою машину очередную жертву завершилась настоящим побоищем, в котором военные проиграли несмотря даже на прибывшее полицейское подкрепление. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин все покажет.

Жилой двор в Тернополе. Разъяренные люди, окружившие служебный автомобиль сотрудников ТЦК, поочередно наносят удары по кузову — то ногами, то чем-то тяжелым.

А началось все с попытки силой забрать с улицы мужчину. За него вступились очевидцы — да так, что один из военкомов теперь в больнице. На место стычки быстро стянули полицию, спецназ, военную технику. Но это только подняло градус недовольства горожан. Они выстроились в колонны и устроили шествие, скандируя на украинском «Ганьба!», что означает «позор».

Народный гнев по отношению к сотрудникам ТЦК уже не первый раз выливается в уличные протесты. Но с каждым новым случаем растет и количество протестующих, и жесткость методов отпора. Это кадры из Львова — мужчина смертельно ранил военкома во время проверки документов.

«Это не бунт против ТЦК, это уже и политическое шествие, и восстание. Восстание против беспредела киевского режима», — сказал военный эксперт Евгений Михайлов.

А это Луцк — толпа украинцев избила двух представителей ТЦК и повредила их авто. И таких нападений с каждым днем все больше, ведь сами облавы ТЦКшников все жестче и давно превратились в откровенное похищение людей и отправку на фронт даже тех, кто не годен к службе.

«Не смотрят ни на отцов-одиночек, ни на инвалидность порой. Практически во многих городах и селах не осталось тех, кого можно было бы направить на пополнение», — сказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

На этом фоне на Украине еще и хотят снизить возраст мобилизации с 25 до 23 лет. Верховная Рада может пойти на этот шаг уже осенью.

«Идут разговоры об изменении призывного возраста. Не буду уточнять, но, думаю, нам еще скажут насчет призывного возраста во время мобилизации. Но я знаю, что подвижки имеются», — сказал секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко.

Подогрел народные волнения и известный русофоб Кит Келлог, который в интервью украинской журналистке заявил, что в окопы пора отправлять и женщин.

«Считаю ли я, что женщины должны быть мобилизованы в армию? Мой ответ — да, потому что они воюют ничуть не хуже мужчин. Очень важно, чтобы женщины, как часть общества, шли на службу. Так что я и на личном, и на профессиональном уровне вообще не вижу в этом проблемы», — сказал бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.

Вот только ситуацию на фронте не способны исправить ни новые инициативы, ни активность ТЦК, а на улицы украинцы выходят все чаще.

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