Путину доложили об итогах контактов с директором ЦРУ Рэтклиффом

Фото, видео: www.globallookpress.com/Kremlin Pool; 5-tv.ru

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В Кремле подтвердили, что глава американской разведки не встречался с президентом РФ.

Президент России Владимир Путин проинформирован об итогах контактов с директором Центрального разведывательного управления США Джоном Рэтклиффом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, личной встречи между Путиным и Рэтклиффом не было. Песков также уточнил, что визиты других высокопоставленных представителей США в Россию в ближайшее время не планируются. При этом он подчеркнул, что контакты между спецслужбами двух стран продолжаются даже в самые сложные периоды двусторонних отношений.

«Сами по себе контакты по линии специальных служб — это позитивное явление, позитивный процесс. Эти контакты зачастую продолжаются и в самые сложные моменты двусторонних отношений, об этом, кстати, говорил и наш президент», — заявил Песков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военно-транспортный самолет ВВС США Boeing C-17 Globemaster III с бортовым номером RCH4555 приземлился в московском аэропорту Внуково. По данным сервиса Flightradar24, борт вылетел из Риги около 8:50 по московскому времени и завершил полет во Внуково примерно в 10:04.

Известно, что этот борт прибыл в Ригу 23 августа с авиабазы Эндрюс в штате Мэриленд, на которой базируется самолет президента США Air Force One.

После стало известно, что в российскую столицу прибыл директор ЦРУ.

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