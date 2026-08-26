Полный чек-лист школьных покупок: что нужно ученикам с 1 по 11 класс

В 2026 году подготовка к школе требует особого внимания к обновленным стандартам

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Новые ГОСТы, запрет на смартфоны и обязательные предметы диктуют обновленные требования к форме, канцелярии и гаджетам.

В 2026 году подготовка к школе требует особого внимания к обновленным стандартам и требованиям. Об этом сообщили в Министерстве просвещения РФ, сообщает URA.RU.

С этого учебного года действует новый ГОСТ на школьную одежду, который предписывает использовать воздухопроницаемые ткани с минимальным содержанием синтетики и маркировкой «Честный знак». Обязателен деловой стиль: костюм, жилет, сарафан, парадная белая рубашка. Сменная обувь должна быть исключительно на светлой подошве.

Для новых обязательных предметов — ОБЗР (Основы безопасности и защиты Родины) и «Труд (Технология)» — потребуются отдельные тетради, защитная одежда (фартук, нарукавники), чертежные принадлежности и комплект полевой одежды для практических занятий.

Законодательно запрещено использование смартфонов на уроках, поэтому для младших классов лучше выбрать смарт-часы или кнопочный телефон.

Базовый набор канцелярии включает шариковые ручки, простые карандаши, ластики, линейки, пенал, тетради и обложки.

Для начальной школы нужны альбомы, краски, кисти, пластилин, цветная бумага и ножницы с закругленными лезвиями. Для средней школы — готовальня, текстовыделители и непрограммируемый калькулятор.

Старшеклассникам пригодятся блочные тетради, запас черных гелевых ручек для ЕГЭ и папка-накопитель для портфолио.

Также важно выбрать правильный ранец: для младших классов — ортопедический до одного килограмма, для старших — легкий рюкзак. В гигиенический набор обязательно включить бутылку для воды, ланчбокс, антисептик и салфетки, а для сменки и формы — отдельные вентилируемые мешки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что электронная книга может стать полезным помощником для школьника, вмещая десятки произведений и учебных материалов в одном легком устройстве. Она позволяет регулировать шрифт и подсветку, что делает чтение удобным в разных условиях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.