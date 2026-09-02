Гороскоп на сегодня, 2 сентября, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
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Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?
Сегодня 2 сентября. Это день, когда может понадобиться пересмотреть отношение к привычным обязанностям и собственным приоритетам.
♈️ Овны
Овны, ваши идеи могут встретить серьезное сопротивление. Главное не поддавайтесь раздражению, спокойствие придаст вам куда больше убедительности.
Космический совет: откажитесь от давления.
♉ Тельцы
Тельцы, не спешите отдавать свою энергию другим. Помните о собственных желаниях и не жертвуйте собой.
Космический совет: себя на первое место.
♊ Близнецы
Близнецы, постарайтесь изучить то, что вам не близко. Новый подход позволит найти решение давнего вопроса.
Космический совет: пройдите ограничения.
♋ Раки
Раки, не пренебрегайте чужими чувствами. То, что вам кажется незначительным, для другого может быть самым важным в жизни, помните об этом.
Космический совет: проявите терпимость.
♌ Львы
Львы, помните, что постоянство и выдержка куда важнее яркости. Лучше делайте маленькие шаги, но не сбивайтесь с пути.
Космический совет: сфокусируйтесь на цели.
♍ Девы
Девы, примите, что единственного правильного варианта может и не быть. Импровизируйте и не бойтесь ошибиться, люди примут вас.
Космический совет: поддайтесь потоку.
♎ Весы
Весы, не спешите верить чужим обещаниям. Помните, что чьи-то слова могут быть лишь пустышкой, не дайте себя обмануть.
Космический совет: доверяйте поступкам.
♏ Скорпионы
Скорпионы, другие люди могут раздражать вас, но не спешите давать волю эмоциям. Докопайтесь до причин чужого поведения, это покажет картину в целом.
Космический совет: не будьте судьей.
♐ Стрельцы
Стрельцы, отложите планы и размышления. Иногда куда лучше сделать первый шаг, чем думать о последнем. Все станет ясно уже в деле.
Космический совет: проявите решительность.
♑ Козероги
Козероги, сегодня может подвернуться возможность получить выгоду из знания, которое раньше казалось второстепенным. Эрудиция окупится.
Космический совет: цените свой багаж.
♒ Водолеи
Водолеи, планы другого человека способны неожиданно затронуть и ваши интересы. Вместо сопротивления попробуйте понять, какую пользу можно извлечь.
Космический совет: во всем есть возможности.
♓ Рыбы
Рыбы, откажитесь от информационного шума и найдите покой. Тишина в мыслях позволит найти решение давнего вопроса.
Космический совет: запритесь в своем мире.
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