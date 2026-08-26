Фото: www.globallookpress.com/Shawn Thew - Pool via CNP

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Предпринимателя отметили «за выдающиеся личные заслуги в укреплении дружбы Украины и США».

Глава киевского режима Владимир Зеленский наградил американского предпринимателя и руководителя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска орденом Свободы. Приказ о награждении опубликован на сайте офиса президента Украины.

«За выдающиеся личные заслуги в защите жизни людей и свободы, развитие отношений между народами Украины и Соединенных Штатов Америки… Наградить орденом Свободы Маска Илона — предпринимателя, инженера, руководителя компаний «СпейсЭкс» и «Тесла», — гласит текст документа.

Тем временем отец Илона Маска Эррол заявил, что не считает Зеленского президентом Украины. Как отметил мужчина, срок президентства нынешнего главы киевского режима кончился 20 мая 2024 года, а новые президентские выборы на Украине были отменены.

Более того, необходимость перевыбора нового лидера страны отметил и президент США Дональд Трамп. Возможно, награждение Маска-младшего почетной наградой — способ Зеленского «подмазаться» к семье влиятельного предпринимателя и через нее — к Белому дому.

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