Жителя Адыгеи задержали за подготовку теракта на объекте Минобороны

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Также в Кабардино-Балкарии арестованы 11 участников одной из запрещенных в России террористических группировок.

В Майкопе Республики Адыгея Федеральная служба безопасности задержала сторонника украинских спецслужб. Фигурант замышлял теракт на объекте Минобороны РФ, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

У мужчины изъяли самодельные зажигательные устройства, а также оборудование для связи с куратором на Украине. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к теракту.

Кроме того, в Кабардино-Балкарии были арестованы 11 участников одной из запрещенных в России террористических группировок за пропаганду радикального учения. Экстремисты нападали на граждан, не разделявших их взгляды. Против радикалов возбуждено уголовное дело об организации и участии в деятельности террористической организации.

Ранее 5-tv.ru писал, что сотрудники ФСБ задержали в Крыму 23-летнего россиянина по подозрению в государственной измене. По данным силовиков, фигурант из Евпатории сам установил контакт с представителем СБУ через мессенджер Telegram и выполнял задания украинской спецслужбы. В частности, он занимался разведкой мест проживания военных Черноморского флота и общественных деятелей.

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