Холодильник с мороженым ударил током семилетнюю девочку в Подольске

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Ребенок оказался в реанимации.

В одном из магазинов Подольска семилетнюю девочку ударило током, когда она прикоснулась к холодильнику с мороженым. По информации 5-tv.ru, несовершеннолетняя находится в реанимационном секторе детского отделения больницы. Врачи наблюдают за ее состоянием.

Как рассказал отец пострадавшей, он уже подал заявление в правоохранительные органы. Родители не знают, кто именно отвечает за исправность оборудования в магазине, поэтому к руководству заведения пока не обращались.

Это не первый подобный случай. Ранее 21 августа в Ростовской области двухлетний малыш скончался от удара током, потрогав решетку кондиционера. Об этом также сообщил источник 5-tv.ru. Ребенка экстренно госпитализировали, но спасти жизнь ему не удалось.

По факту случившегося инициировали проверку по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи провели допрос очевидцев и изучили результаты судебно-медицинской экспертизы. Соответствующую проверку начала также прокуратура области. По ее итогам будут приняты соответствующие меры, заявили в надзорном органе.

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