Петербурженка Анна Желева стала чемпионкой мира по дзюдо в Эквадоре

Фото, видео: Комитет по физической культуре и спорту Петербурга/kfis.gov.spb.ru; 5-tv.ru

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Спортсменка в свои 17 лет победила уже на нескольких значимых международных турнирах.

Триумф российских дзюдоистов в Эквадоре. На первенстве мира среди юношей и девушек золото завоевала петербурженка Анна Желева. Равных ей не было в весовой категории свыше 70 килограммов.

Добавим, что в свои семнадцать Анна победила уже на нескольких значимых международных турнирах. В июле она заняла первое место на молодежном Кубке Азии в Гонконге, а в мае — на Кубке Европы в Тбилиси.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские борцы вернулись на родину с триумфом после молодежного чемпионата мира по вольной борьбе, который проходил в Словакии. Спортсмены выступали под национальным флагом и с гимном, что, по их словам, давало дополнительную мотивацию.

Победителями первенства мира среди спортсменов до 20 лет стали Магомед Магомедов (весовая категория до 57 кг) и Исмаил Ханиев (до 79 кг), а Зелимхан Умаров завоевал бронзу. Борцы отметили, что уже выступали под флагом на первенстве Европы в этом году, и такие выступления вызывают особые, приятные ощущения. В планах спортсменов — подготовка к следующему турниру и участие в европейских соревнованиях.



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