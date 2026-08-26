Торговавшие детьми врачи в Приморье, Москве и Петербурге получили сроки

Фото, видео: www.globallookpress.com/N. Hochheimer; 5-tv.ru

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Продажу младенцев поставили на поток: медики могли заработать до 53 миллионов рублей.

В Приморье сегодня вынесли приговор по громкому делу о торговле детьми. Сроки получили шесть врачей. Медики создали целую сеть частных клиник, филиалы которых до сих пор работают в Петербурге, Москве и Владивостоке. Отправку младенцев в Китай поставили на поток. За несколько лет туда вывезли минимум 13 детей, но их может быть гораздо больше.

В деталях этой преступной схемы разбирался корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

Суд по делу о торговле детьми вынес обвинительный приговор. Все фигуранты получили реальные сроки: от восьми с половиной до 11 лет колонии. Но точку ставить пока рано. Организатор преступной схемы — в розыске, скрывается.

Весь этот процесс больше года продолжался в закрытом режиме — в деле фигурируют 13 несовершеннолетних, это проданные за границу дети. О том, что приговор обвинительный, стало понятно, когда к залу суда подошел конвой с наручниками. В открытую дверь уже осужденным сотрудники ФСИН дали наставления.

Коридоры суда освободили от посторонних, оставили только близких осужденных — это последняя возможность попрощаться. Медиков выводят по одному.

Женщин по приговору ждет колония общего режима, мужчин — строгого. На все время судебного разбирательства они были лишены права заниматься врачебной деятельностью, а вот медучреждения, где все происходило, продолжают работать в разных регионах. Отделение во Владивостоке в день приговора принимает пациентов.

Под следствием репродуктологи, гинекологи и главные врачи. В списке услуг клиники — суррогатное материнство. Руководитель фирмы Анна Журавина с коллегами подбирали иностранцам суррогатную мать, которая после рождения отказывалась от младенца. Тут же «живой товар» оформляли на зарубежных родителей.

«Все дети были законно вывезены с территории Российской Федерации, потому что они имеют китайское гражданство. Эти дети китайцы и принадлежат китайским отцам», — заявил адвокат Эдуард Перепечкин.

В московском филиале клиники вообще в нарушении закона обвинили съемочную группу и вывели с охраной из общего зала на глазах у детей.

Только за два года врачи заработали на иностранцах больше 53 миллионов рублей. Доходы от деятельности за время следствия и суда — а это больше шести лет — вообще сотни миллионов.

«В ряде стран, откуда был достаточно значимый поток пациентов, суррогатное материнство не признается. Тем не менее признаются дети, рожденные в тех юрисдикциях, где суррогатное материнство разрешено», — сказала адвокат Ольга Зиновьева.

Клиника в Петербурге сегодня не работает, но по данным из источников, которые подтверждают объявления на двери, тоже успешно функционирует. А ведь вся преступная схема рухнула еще в пандемию. Из-за закрытых границ иностранцы не смогли забрать малышей. Эти кадры «Известия» сняли пять лет назад — за младенцами для китайцев ухаживали няни в квартирах-передержках на окраинах Петербурга.

Няни без медицинского образования. В этой квартире шесть лет назад умер малыш по имени Ни Му И. Врачи напишут — из-за острой сердечной недостаточности. Ребенку было чуть больше месяца. И только после смерти все узнали, что мамы у него нет — два отца*, одинокие мужчины.

«Я не знала, что дети для геев*. Отец умершего мальчика, он из этих, он нетрадиционной ориентации* человек. Я впоследствии это узнала», — рассказала няня.

В итоге в колонию сегодня должны были отправиться семь человек: два медика из клиники в Петербурге, трое из владивостокского филиала, представительница общества суррогатных матерей и владелица всего этого бизнеса по торговле детьми. На суд она не явилась и сейчас объявлена в федеральный розыск.

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* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.