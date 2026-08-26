Жителей Котовска призвали оставаться дома из-за дыма от пожара на складе WB

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Огонь на объекте вспыхнул в результате атаки украинских беспилотников.

Жителей Котовска Тамбовской области призвали оставаться дома из-за сильного дыма, накрывшего город от пожара на складах Wildberries. Об этом сообщил мэр Котовска Алексей Плахотников на своем канале в мессенджере МАКС.

«Уважаемые котовчане! <…> Во избежание отравления угарным газом и продуктами горения убедительно прошу вас воздержаться от активного перемещения по городу в ближайшие два дня», — отметил глава Котовска.

Он также призвал горожан держать окна и балконы закрытыми. Кроме того, попросил позаботиться не только о своем здоровье, но и о самочувствии окружающих, особенно если они страдают от астмы и других заболеваний.

Такие меры предосторожности необходимы из-за сильного пожара на складском комплексе Wildberries, дым и смог от которого быстро распространяются в городе.

Огонь вспыхнул ночью в результате атаки украинских беспилотников. По данным губернатора области Евгения Первышова, пламя охватило площадь в 40 квадратных метров. По предварительной информации, пострадал один сотрудник компании. Он получил сотрясение мозга из-за взрывной волны.

После того, как сработал сигнал тревоги, персонал был эвакуирован.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что два человека погибли в результате падения дрона на частный дом в Липецкой области. Еще два человека получили ранения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.