Какую зимнюю обувь купить ребенку: главные критерии выбора

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Важнее подобрать правильный размер, надежную фиксацию, подходящий утеплитель, защиту от влаги и удобную подошву.

Зимняя обувь для школьника должна сохранять тепло, защищать ноги от снега и влаги и обеспечивать устойчивость при ходьбе. При этом ботинки не должны быть слишком тяжелыми, тесными или жесткими.

Особенно важно правильно подобрать размер. Слишком тесная обувь сдавливает стопу, а чрезмерно большая плохо фиксируется и может мешать ребенку при ходьбе. Поэтому перед покупкой зимние ботинки желательно примерить.

Как выбрать зимнюю обувь для школьника, какой размер подойдет ребенку, какой утеплитель лучше и на что обратить внимание при покупке, читайте в материале 5-tv.ru.

Как выбрать размер зимней обуви ребенку

Ориентироваться только на цифру, указанную на коробке, не стоит. Размерные сетки могут отличаться, поэтому обувь лучше примерять непосредственно перед покупкой.

Внутри должно оставаться немного свободного места для пальцев и носка. Однако покупать обувь значительно больше необходимого не следует: стопа будет скользить внутри, а ребенку станет сложнее уверенно ходить.

Примерять зимние ботинки лучше на тот носок, с которым школьник будет их носить. После примерки попросите ребенка пройтись и присесть. Обувь не должна давить, натирать или сползать с пятки.

Каким должен быть носок

Носок зимней обуви для школьника должен оставлять пальцам достаточно пространства. Они не должны упираться в переднюю часть ботинка или быть сжатыми.

Слишком узкая обувь может доставлять дискомфорт при длительной ходьбе. При этом чрезмерно широкий носок тоже нежелателен: стопа будет хуже зафиксирована.

Лучше выбирать форму, в которой пальцы могут располагаться естественно, а пятка надежно удерживается внутри обуви.

Какой утеплитель выбрать для зимы

Натуральные и синтетические утеплители могут использоваться в зимней обуви. Само название материала не гарантирует, что в конкретной паре ребенку будет тепло.

При выборе нужно учитывать температуру на улице, продолжительность прогулок и активность школьника. Если ребенок много двигается, слишком теплая обувь может привести к перегреву.

Для зимы важен не только утеплитель, но и защита от влаги. Промокшая обувь хуже сохраняет комфорт внутри, поэтому для мокрого снега особенно важны влагостойкие материалы и конструкция без участков, через которые вода легко проникает внутрь.

Кожа, текстиль или мембрана

Материал зимней обуви для школьника выбирают с учетом погоды и условий эксплуатации.

Натуральная кожа подходит для повседневной носки, но требует ухода и защиты от влаги. Мембранные материалы могут быть удобны для активных прогулок и влажной погоды, если соблюдать рекомендации по уходу.

Перед покупкой стоит изучить маркировку: там указываются материалы верха, подкладки и подошвы, а также условия эксплуатации и ухода.

Не стоит выбирать обувь только по составу. Важны характеристики всей конструкции и то, насколько хорошо она подходит конкретному ребенку.

Какой должна быть подошва

Подошва зимней обуви должна обеспечивать устойчивость на снегу, мокрой поверхности и других зимних покрытиях. Для этого полезен выраженный рельефный протектор.

При этом подошва не должна быть чрезмерно тяжелой и жесткой. Ребенку необходимо свободно двигать стопой во время ходьбы и бега.

Перед покупкой можно аккуратно согнуть ботинок в области носка. Если подошва практически не поддается сгибанию, такая обувь может быть менее удобной для активного ребенка.

Также важно проверить сцепление подошвы с поверхностью. Даже глубокий протектор не является гарантией того, что обувь не будет скользить.

Как должна фиксироваться обувь

Зимние ботинки должны надежно удерживаться на ноге, но не сдавливать ее. Для этого используются шнурки, липучки, молнии и другие застежки.

Шнуровка позволяет точнее подогнать обувь по ноге, а липучки удобны для младших школьников, которые самостоятельно переодеваются в школе.

Если ботинки застегиваются на молнию, она не должна давить на ногу или мешать движениям. Верх обуви также не должен натирать область голеностопа.

Хорошая фиксация особенно важна зимой, когда ребенку приходится ходить по снегу, льду и неровным поверхностям.

Нужна ли ортопедическая обувь

Покупать специальную ортопедическую обувь здоровому ребенку без соответствующих рекомендаций не нужно. Если врач уже указал на особенности стопы и посоветовал определенную конструкцию, при выборе следует ориентироваться на эти рекомендации.

Для обычной зимней обуви важнее удобная стелька, которая не смещается во время ходьбы. Практичным вариантом может быть съемная стелька: ее проще просушивать и при необходимости менять.

Как выбрать обувь по погоде

Выбор зависит от того, сколько времени ребенок проводит на улице.

Если школьник практически не гуляет и добирается до школы на транспорте, ему может быть достаточно легкой зимней пары. Для ребенка, который много ходит пешком и долго гуляет, важнее сочетание утепления, влагозащиты и удобной подошвы.

Для слякоти особенно важна защита от воды, а для мороза — теплозащитные свойства всей конструкции.

Не стоит ориентироваться только на температуру, указанную производителем. На ощущение тепла влияют активность ребенка, продолжительность прогулки, носки и индивидуальная чувствительность к холоду.

На что обратить внимание при покупке

Перед тем как купить зимнюю обувь для школьника, проверьте:

подходит ли размер;

достаточно ли места для пальцев;

надежно ли фиксируется пятка;

не сдавливает ли ботинок стопу;

подходит ли утепление погодным условиям;

защищает ли обувь от влаги;

не слишком ли она тяжелая;

достаточно ли гибкая подошва;

есть ли рельефный протектор;

не скользит ли подошва;

удобно ли ребенку застегивать ботинки;

можно ли вынуть стельку для просушки.

После прогулки обувь важно правильно сушить. Ставить ее вплотную к горячей батарее не рекомендуется: высокая температура может повредить материалы и изменить форму ботинок.

Как выбрать зимнюю обувь для школьника

Хорошая зимняя обувь для ребенка не обязательно должна быть самой дорогой или максимально теплой. Важнее подобрать правильный размер, надежную фиксацию, подходящий утеплитель, защиту от влаги и удобную подошву.

Перед покупкой лучше дать школьнику походить в нескольких вариантах. Если ботинки не давят, не болтаются, не натирают и позволяют свободно двигаться, их можно рассматривать для ежедневной зимней носки.

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