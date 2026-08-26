Военный вертолет США Black Hawk упал во время учений в штате Колорадо

Фото: www.globallookpress.com/Capt. Jeffrey Brenchley/Keystone Press Agency

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На борту в момент крушения находились четыре человека.

Во время учебного полета произошло крушение американского военного вертолета Black Hawk. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на Управление шерифа округа Гилпин и армию США.

«Вертолет Black Hawk армии США из Форт-Кэмпбелл в Кентукки совершил, по-видимому, незапланированную посадку во вторник в лесистой местности предгорий Колорадо к западу от Денвера», — уточнили в материале.

Воздушное транспортное средство принадлежало 160-му полку специальной авиации, базирующемуся в Форт-Кэмпбелле.

По информации шерифа, на борту в момент крушения находились четыре человека. Согласно их данным, никто из пассажиров вертолета не пострадал. Однако два армейских чиновника говорили, что в первоначальных сообщениях об инциденте пострадавшие упоминались.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что легкомоторный самолет рухнул в море. Крушение произошло в районе пляжа города Бока-Ратон в юго-восточной части американского штата Флорида. На борту находился один человек. Его госпитализировали, но уже известно, что жизни пострадавшего ничего не угрожает.

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