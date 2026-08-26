Силы ПВО России сбили 426 украинских беспилотников за ночь

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Дроны были уничтожены над территориями Белгородской, Курской, Орловской и других областей.

Средства противовоздушной обороны России минувшей ночью уничтожили 426 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией России. Об этом сообщили на канале Минобороны РФ в МАКС.

«В течение прошедшей ночи с 20:00 мск 25 августа до 7:00 мск 26 августа дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 426 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Курской, Орловской, Калужской, Тульской, Брянской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Рязанской, Волгоградской, Нижегородской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ночь на 25 августа силы ПВО России сбили 148 воздушных целей.

Российские регионы на регулярной основе подвергаются атакам со стороны Украины. Удары начались после того, как в феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации. Незалежная для атак на субъекты России применяет беспилотники и обстреливает приграничные регионы ракетами.

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