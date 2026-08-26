Количество британских школьников, сдающих экзамены по русскому языку, удвоилось

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Успеваемость учеников по этому предмету также возросла.

Количество школьников в Великобритании, которые сдают экзамены по русскому языку, увеличилось вдвое. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные экзаменационной статистики Соединенного Королевства.

В британских школах русский язык можно выбрать для изучения в средней и старшей школе, а значит, и экзамены по нему можно сдать при выпуске из первой (GCSE) и перед поступлением в университет (A-level).

Согласно статистике, с 2021 по 2026 год количество сдающих GCSE увеличилось с 1 507 до 3 510 человек. Причем пик популярности этого экзамена пришелся на 2025-й. Тогда его сдавали 3 801 школьников.

Число выбравших русский для сдачи A-level также возросло с 736 до 1 253 человек.

Улучшились за эти годы и показатели успеваемости. Особенно это заметно среди старшеклассников. В 2021-м высший балл получили 75% сдающих, а в 2026-м — уже 83,2%. Среди учеников средней школы рост за этот же период незначительный: с 72,1% до 72,5%.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на сотрудницу одного из высших учебных заведений Киева составили административный протокол из-за использования русского языка. Во время телефонного разговора по вопросам регистрации обращения и документооборота она говорила на русском языке.

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