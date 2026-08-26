Без натираний и перегрева: как подобрать спортивную форму школьнику

Спортивная форма для школы должна подходить по размеру и не стеснять движения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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При выборе важно учитывать не только внешний вид комплекта.

Спортивная форма для школы должна быть удобной, легкой и подходить ребенку по размеру. На уроках физкультуры школьнику приходится бегать, прыгать, выполнять упражнения и много двигаться, поэтому тесная одежда или неудобная обувь могут мешать занятиям.

При выборе важно учитывать не только внешний вид комплекта, но и материал, посадку, сезон, условия тренировок и особенности обуви. Дорогая форма не обязательно будет лучшей: гораздо важнее, чтобы она не ограничивала движения, выдерживала частые стирки и подходила ребенку.

Как выбрать спортивную форму для школы, какой материал лучше для физкультуры и на что обратить внимание при покупке одежды и обуви для школьника, читайте в материале 5-tv.ru.

Какой должна быть спортивная форма для школы

Главное требование к одежде для физкультуры — свобода движений. Футболка не должна сдавливать плечи, брюки — мешать приседать, бегать и поднимать ноги.

Слишком свободная форма тоже неудобна: длинные штанины и рукава могут цепляться за оборудование. Поэтому лучше покупать одежду по текущему размеру ребенка. Небольшой запас по длине допустим, но школьник не должен постоянно поправлять одежду во время занятий.

Перед покупкой можно попросить ребенка присесть, наклониться, поднять руки и сделать несколько шагов. Если ткань сильно натягивается, одежда сползает или мешает движениям, стоит выбрать другой размер или фасон.

Как выбрать материал спортивной формы

Для физкультуры важны легкость, воздухопроницаемость и способность ткани отводить влагу.

Хлопковая одежда приятна к телу, однако во время интенсивной нагрузки впитывает пот и долго остается влажной. Синтетические спортивные материалы обычно быстрее отводят влагу и высыхают, поэтому могут быть практичнее для активных занятий.

При этом ориентироваться только на состав ткани не стоит. Важно, чтобы материал не вызывал раздражения, не натирал кожу и не создавал ощущения перегрева.

Для ребенка, который сильно потеет на тренировках, особенно полезна одежда, которая быстро сохнет. После занятий влажную форму желательно не оставлять надолго в закрытом рюкзаке.

Какую футболку и брюки выбрать для физкультуры

Футболка для школьной спортивной формы должна соответствовать размеру и не ограничивать движения рук. Горловина не должна давить на шею, а швы — натирать кожу.

Шорты подходят для теплого спортивного зала и занятий на улице летом. Они должны хорошо фиксироваться на талии и не мешать бегу и приседаниям.

Для прохладного помещения или улицы пригодятся спортивные брюки. Удобный вариант — эластичный пояс, который не сдавливает живот и при этом надежно удерживает одежду.

Если физкультура проходит на улице в прохладную погоду, лучше использовать несколько слоев одежды. Так ребенку будет проще снять верхний слой, когда станет жарко.

Как выбрать спортивную обувь для школы

Обувь для физкультуры должна соответствовать размеру ребенка и покрытию, на котором проходят занятия.

Для спортивного зала особенно важна нескользящая подошва. Кроссовки должны надежно фиксировать стопу, но не сдавливать ее.

Слишком тяжелая обувь может быстрее утомлять ребенка. Слишком мягкая или плохо фиксирующая стопу модель тоже может оказаться неудобной при беге и прыжках.

Носок должен оставлять пальцам достаточно пространства. Пятка при этом не должна постоянно выскальзывать при ходьбе.

Не стоит покупать кроссовки впритык, но и слишком большой запас нежелателен: в такой обуви ребенку сложнее контролировать движения.

Нужна ли отдельная форма для улицы и зала

Если уроки физкультуры проходят и в помещении, и на улице, удобнее иметь разные комплекты.

Для зала подойдет более легкая форма. На улице одежду выбирают с учетом температуры, ветра и осадков.

В прохладную погоду многослойность обычно удобнее одной очень теплой вещи. Во время движения ребенок согревается, поэтому при необходимости верхний слой можно снять.

Спортивную обувь для зала желательно не использовать на улице. Песок и грязь ухудшают состояние подошвы, а уличная обувь, в свою очередь, не всегда подходит для спортивного покрытия.

На что обратить внимание при покупке формы

Перед тем как купить спортивную форму для школьника, проверьте основные характеристики:

подходит ли одежда ребенку по размеру;

не ограничивает ли она движения;

пропускает ли материал воздух и отводит ли влагу;

не натирают ли швы и резинки;

удобно ли ребенку переодеваться;

выдерживает ли ткань частые стирки;

подходит ли обувь для спортивного покрытия;

не скользит ли подошва;

надежно ли фиксируется пятка;

достаточно ли места для пальцев.

Также заранее уточните требования школы. В некоторых учебных заведениях установлен определенный цвет спортивной формы или требования к ее внешнему виду.

Как выбрать форму для физкультуры по сезону

Для занятий в зале обычно достаточно футболки и шорт или спортивных брюк. Выбор зависит от температуры в помещении.

Для теплой погоды подойдет легкая одежда, которая не перегревает ребенка и быстро высыхает.

Для прохладной погоды лучше использовать несколько слоев. Нижняя одежда должна позволять свободно двигаться, а верхняя — защищать от холода и ветра.

Не стоит делать форму слишком теплой: во время активной физической нагрузки ребенок может перегреться.

Как выбрать спортивную форму для школы

Хорошая форма для физкультуры в школе не обязательно должна стоить дорого. Приоритет стоит отдавать удобной посадке, подходящему материалу, небольшому весу и свободе движений.

При выборе спортивной обуви важны размер, фиксация стопы и соответствие покрытию. Одежда должна подходить сезону и условиям занятий, а ткань — выдерживать регулярную стирку.

Главный критерий простой: ребенок должен иметь возможность бегать, прыгать и выполнять упражнения, не отвлекаясь на одежду и обувь. Если форма удобна и не мешает двигаться, она выполняет свою основную задачу.

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