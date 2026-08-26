Голодать не нужно: Уколова поделилась нестандартным способом улучшить фигуру

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Актриса заметно изменилась — она выглядит все стройнее, хотя уже год удерживает одинаковый вес.

Актриса Анастасия Уколова объяснила, как ей удалось изменить и преобразить свое тело. По словам 32-летней звезды, секрет стройности кроется в увлечении бальными танцами, которое появилось у нее после участия в соответствующем проекте.

«В последние годы я в целом держусь в одном и том же весе, но сейчас больше времени уделяю спортзалу. Я снималась в проекте о бальных танцах… Наверное, моя фигура изменилась из-за занятий бальными танцами», — сказала Уколова журналистам Super.

Артистка также разоткровенничалась о личной жизни. Недавно она пережила второй развод — расставание с супругом Юрием Горовым оказалось для нее непростым испытанием. Однако бывшие супруги сумели сохранить теплые отношения и продолжают совместно воспитывать сына Егора.

По словам актрисы, они с Юрием долго шли к этому решению, осознавая неизбежное крушение брака. Пара старалась избегать конфликтов и не ограничивать свободу друг друга. Уколова призналась, что их связывали глубокие чувства, поэтому оба старались оттянуть разрыв насколько это было возможно.

Ранее, писал 5-tv.ru, участница шоу Comedy Woman Надежда Ангарская, чей вес некогда достигал 130 килограммов, похвасталась новыми формами. Она смогла похудеть на 30 килограммов и поспешила поделиться с поклонниками результатами трансформации. Артистка сравнила старые вещи с новым гардеробом — разница впечатляет.

В ее брюки из прошлой жизни, пожалуй, поместилась бы еще одна Ангарская! Звезда подчеркнула, что главный секрет успешных изменений — внутренний настрой. Она прислушивается к окружению, но всегда принимает решения сама, в том числе относительно контроля веса. Юмористка заявила, что не собирается останавливаться на достигнутом.

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