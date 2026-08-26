В Подмосковье по квоте трудоустроили свыше 1,4 тысячи ветеранов боевых действий

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Закон о квотировании рабочих мест для участников боевых действий действует в регионе с прошлого года.

Более 1,4 тысячи ветеранов боевых действий нашли работу благодаря квотированию рабочих мест в организациях Московской области. Об этом журналистам ТАСС сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. По его словам, квота предусмотрена для работодателей со штатом от 100 сотрудников и составляет 1% для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в том числе ветеранов.

«Мы посмотрели, как закон работает на практике, и пошли дальше — с прошлого года также установлена квота и для организаций с количеством сотрудников от 200 человек — одно рабочее место должно быть гарантированно для ветерана боевых действий. При этом теперь квота считается выполненной только при фактическом трудоустройстве. На сегодняшний день по квоте уже трудоустроено свыше 1,4 тысячи ветеранов боевых действий», — сказал Брынцалов.

Он добавил, что возвращение бойцов к мирной жизни, помощь им в адаптации и поиске работы является важным направлением работы депутатского корпуса региона.

Уже два года в Подмосковье отмечают работодателей, которые помогают с трудоустройством военных. В рамках конкурса «Лучший работодатель в сфере содействия занятости ветеранов боевых действий» победителей определяют не только по числу трудоустроенных. Жюри также учитывает, насколько системно компания подходит к поддержке таких сотрудников — создает ли комфортные условия, дает ли дополнительные льготы, помогает ли адаптироваться на рабочем месте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве 30 ветеранов специальной военной операции (СВО) получили дипломы о переподготовке на базе МГИМО. Это уже четвертый поток в рамках проекта, реализуемого совместно с Государственным фондом «Защитники Отечества». Программа носит практический характер. Учащиеся защищали труды, посвященные решению актуальных задач в регионах, которые они представляют. Инициатива позволяет военнослужащим получить квалификацию в сфере государственного управления.

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