Бактерии и клетки кожи: почему полотенце нельзя использовать неделями

Биолог Сафонов рассказал, что полотенце для тела нужно менять раз в неделю

Фото: 5-tv.ru

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Если использовать его еще и для лица, стирать изделие следует чаще.

Полотенце для тела рекомендуется менять примерно раз в неделю, поскольку со временем на нем скапливаются отмершие клетки кожи и размножаются бактерии. Об этом 26 августа рассказал биолог Дмитрий Сафонов в беседе с aif.ru.

Такой срок подходит в случае, если для лица используется отдельное полотенце. После вытирания ткань остается влажной, что создает условия для увеличения количества бактерий.

Сафонов посоветовал после использования полностью расправлять полотенце для просушки. Это помогает замедлить размножение микроорганизмов.

Если одним полотенцем вытирают и тело, и лицо, менять его необходимо чаще. По словам специалиста, иначе повышается риск появления акне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глубокое очищение кожи головы может быть полезно людям, живущим в районах с загрязненным воздухом или жесткой водопроводной водой. Средства для детокса кожи головы не выводят токсины в медицинском смысле. Однако они могут помочь удалить накопившиеся остатки косметики, которые способны мешать нормальной работе волосяных фолликулов.

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