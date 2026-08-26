Кабачки в рационе: как овощ помогает пищеварению и контролю веса

Фото: www.globallookpress.com/Petrov Sergey

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Овощ содержит клетчатку, пектины, калий и витамин С.

Кабачки хорошо переносятся большинством людей и при этом отличаются низкой калорийностью. Их можно включать в рацион в достаточно большом количестве без вреда для фигуры. Об этом рассказал диетолог Антон Поляков в беседе с aif.ru.

По словам специалиста, растворимая и нерастворимая клетчатка в составе кабачков помогает работе кишечника и служит питанием для полезной микрофлоры.

Также в овоще содержатся пектины. Они способны связывать часть холестерина и способствовать его выведению из организма.

Поляков добавил, что кабачки содержат калий, полезный для сердечно-сосудистой системы, а также витамин С.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что шеф-повар Антон Прокофьев рассказал, как использовать большой урожай кабачков. По его словам, овощи можно мариновать, солить, жарить, перерабатывать в икру и даже готовить из них варенье.

Повар посоветовал не дожидаться, пока кабачки станут слишком крупными. Самым простым способом избавиться от излишков урожая Прокофьев назвал угощение друзей, родственников и соседей.

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