Кровь из носа без причины: когда обычное кровотечение требует проверки

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Повторяющиеся эпизоды требуют внимания, особенно если одновременно появляются синяки или кровоточивость десен.

Кровь из носа чаще всего появляется из-за повреждения мелких сосудов в передней части носовой перегородки, однако регулярные кровотечения могут быть связаны и с более серьезными нарушениями. Об этом изданию Газета.ру рассказала врач-оториноларинголог Екатерина Кутателадзе.

По словам специалиста, сосуды в этой области расположены близко к поверхности слизистой, поэтому иногда достаточно небольшого повреждения. Например, причиной может стать попытка удалить корочки ватными палочками или другими предметами. Риск также повышается при насморке: слизистая становится более уязвимой из-за воспаления и частого сморкания.

Отдельное внимание врач советует обратить на принимаемые лекарства. Антикоагулянты и антиагреганты влияют на свертываемость крови, поэтому на их фоне кровотечение может продолжаться дольше обычного.

Обратиться к специалисту необходимо, если носовые кровотечения повторяются и сопровождаются беспричинными синяками, кровоточивостью десен или другими необычными симптомами. В таком случае важно исключить нарушения свертывания крови.

Среди других возможных причин Кутателадзе назвала полипы, инородные тела и новообразования в полости носа или околоносовых пазухах. Для поиска источника кровотечения врач может провести эндоскопическое исследование, а при подозрении на патологию пазух — назначить компьютерную томографию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.