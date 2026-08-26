Холодный душ не всегда полезен: врач раскрыла ошибки родителей при закаливании

Фото: www.globallookpress.com/christopher gonta

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Для ребенка важнее постепенность и регулярность процедур, чем постоянное снижение температуры воды.

Закаливание может быть полезно для детского иммунитета, если избегать резкого и сильного охлаждения организма. Регулярные процедуры с прохладной водой безопаснее экстремального воздействия холодом. Об этом изданию Газета.ру рассказала старший врач-педиатр Екатерина Морозова.

По словам специалиста, детский организм лучше приспосабливается к небольшим, но систематическим изменениям температуры. Поэтому не стоит стремиться каждый раз делать воду холоднее. Процедуры должны оставаться комфортными и проводиться постепенно.

Ошибкой врач назвала резкое обливание холодной водой, хождение босиком по снегу и продолжение закаливания при плохом самочувствии ребенка. Такое воздействие вместо пользы становится дополнительным стрессом для организма.

Если после процедуры ребенок долго не может согреться, плачет или чувствует себя хуже, интенсивность выбрана неправильно. Начинать закаливание также не следует при остром заболевании, высокой температуре, обострении хронических болезней и до полного восстановления после инфекции. В подобных случаях состояние ребенка необходимо предварительно обсудить с педиатром.

Морозова подчеркнула, что закаливание остается лишь одной из мер профилактики. Оно не может заменить вакцинацию, полноценное питание, физическую активность и достаточный сон.

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