Логистический центр Wildberries под Тамбовом загорелся в результате атаки ВСУ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Площадь пожара на объекте достигла 40 тысяч квадратных метров.
Логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области загорелся в ночь на 26 августа в результате атаки БПЛА ВСУ. Об этом губернатор региона Евгений Первышов сообщил в мессенджере МАКС.
По данным главы области, площадь пожара составила 40 тысяч квадратных метров. Предварительно, один сотрудник маркетплейса получил сотрясение мозга из-за взрывной волны.
После поступления сигнала тревоги персонал логистического центра эвакуировали.
В пресс-службе Wildberries также уточнили, что прием новых поставок товаров на этом объекте не осуществлялся.
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