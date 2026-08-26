Су-34 уничтожил опорный пункт и склад вооружения ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Су-34 уничтожил объекты ВСУ в зоне ответственности группировки «Южная»
Фото, видео: © РИА Новости/Валентин Капустин; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.
Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России поразил несколько объектов ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Южная». Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Целями стали опорный пункт, личный состав, склад вооружения и пункт управления противника.
Удар выполнили по заранее заданным координатам. Для поражения объектов применялись авиационные бомбы, оснащенные универсальным модулем планирования и коррекции.
После выполнения задачи разведка подтвердила уничтожение заданной цели. Экипаж Су-34 благополучно вернулся на аэродром вылета.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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