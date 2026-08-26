«Изменилось все»: как роботы помогают саперам группировки «Север»

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Заявки на разминирование от жителей Белгородской области поступают ежедневно.

Пока на передовой бьют врага, в приграничных районах Белгородской области большую работу проводят саперы. ВСУ оставили здесь огромное количество мин-ловушек и кустарных бомб. Сообщения об очередной подобной находке поступают в штаб группировки войск «Центр» ежедневно, после чего туда немедленно выезжают военные инженеры. Ну а если речь о труднодоступной местности, людям помогают роботы. Подробности рассказал корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Адреса и координаты, где ВСУ оставили минные ловушки или сбросили боеприпасы, поступают в штаб группировки «Север» нон-стоп. Саперы едва успевают переодеться, и сразу на новый выезд.

Заявки на разминирование от местных жителей поступают ежедневно, в день их больше десяти. И вот так нашим инженерам-саперам приходится работать почти каждый день — под открытым небом, несмотря на то, что дрон-детектор постоянно сигнализирует об опасности с воздуха.

Прямо над нами ПВО сбивает вражеский дальнобойный аппарат, но саперы даже голову не поднимают. Их мир сузился до провода, взрывателя и нескольких метров земли, где лежит очередная опасная находка.

ВСУ целенаправленно насыщают приграничные районы Белгородской области кустарными бомбами. Показательно, что такие находки чаще всего делают рядом с гражданскими объектами и под окнами частных домов. Непроходимые для сапера участки доверяют умной технике. Роботы-саперы — это не просто техника, это жизнь и здоровье наших ребят, а еще редкая возможность перевести дух.

«Стараемся людей менять периодически, чтоб они имели возможность эмоционально немного разгрузиться, потому что работа очень тяжелая», — говорит военнослужащий группировки войск «Север» ВС России с позывным «Варяг».

Это ремесло смертельно опасно и выматывает до предела. При этом украинская сторона, ощущая нехватку серийных боеприпасов, все шире применяет самодельные заряды. Их масса варьируется в широком диапазоне — от сотен граммов до десяти и более килограммов взрывчатого вещества. Каждый такой экземпляр уникален по своей конструкции, а значит, и по степени угрозы.

Жара под тридцать, и это еще один фронт. В тяжелом саперном костюме человек работает как в закрытой пекарне. Но они не жалуются. Боец «Тоннарь» вспоминает, как примерно 15 лет назад броня была грубее, тяжелее и защищала хуже.

«Я служил срочную службу в инженерных войсках, с тех пор кардинально изменилось все. Намного удобнее стало и немного полегче. Раньше были намного тяжелее штаны, они были очень толстыми», — говорит он.

Пока на передовой бьются с врагом, эти ребята ведут другую войну — освобождают от мин территории, которые противник нашпиговал взрывными устройствами. За их спинами — десятки километров очищенной земли и сотни уничтоженных зарядов. Впереди — новые участки, новые заявки, и так изо дня в день, без выходных, в любую погоду.

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