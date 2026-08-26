Пора выбирать дом на Луне: глава Роскосмоса назвал сроки освоения спутника

Фото: www.globallookpress.com/Edgar Breshchanov

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По словам Дмитрия Баканова, нынешнее поколение может увидеть первые лунные экспедиции с развернутой инфраструктурой.

Человечество с высокой долей вероятности освоит Луну, а в перспективе доберется и до Марса. Такое мнение высказал руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов в интервью журналисту Кремлевского пула Александру Юнашеву, которое опубликовано в мессенджере МАКС.

«Рано или поздно к этому придем. Просто еще уровень тех технологий, которых мы достигли, не в полной мере позволяет это сделать», — сказал Баканов.

Нынешнее поколение землян, полагает глава «Роскосмоса» застанет момент, когда не один человек в исключительном порядке, а целые миссии «с определенной инфраструктурой окажутся на Луне и, может быть, еще на каких-то небесных телах».

По словам Баканова, сначала люди закрепятся на спутнике Земли, затем последует освоение Красной планеты. Уже сегодня множество телескопов, как отечественных, так и зарубежных, изучают дальний космос и присматриваются к объектам за пределами галактики.

По его словам, сначала человечество закрепится на естественном спутнике Земли, затем последует Красная планета. Сейчас множество телескопов, как отечественных, так и зарубежных, изучают дальний космос и присматриваются к небесным телам за пределами нашей галактики.

«Кто знает, что будет на Земле, какие техногенные катастрофы, природные. Всегда должен быть резервный вариант, куда человечество могло бы, как говорится, переехать. И это без космоса сделать будет невозможно. Первый этап — это Луна… Вот для этого всего наука и должна двигаться вперед», — подчеркнул Баканов.

Он поблагодарил президента России Владимира Путина, правительство и Минфин за то, что даже в непростых бюджетных условиях космическая отрасль продолжает получать финансирование для движения вперед. По его мнению, все эти затраты будут оправданы.

Российская лунная программа предусматривает будущий запуск станции «Луна-26» в 2028 году, посадочных модулей «Луна-27.1» и «Луна-27.2» в 2029–2030 годах, а в 2035–2036 годах — тяжелого лунохода «Луна-30». Параллельно реализуется международный проект лунной станции с участием Китая и еще более десяти стран. На Луне планируют отработать технологии жизнеобеспечения, которые затем пригодятся для освоения Марса.

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