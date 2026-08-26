Металл против боли: исследователи нашли неожиданный эффект тяжелой музыки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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После концертов участники эксперимента дольше выдерживали воздействие холодной воды, хотя сама боль не казалась им слабее.

Прослушивание тяжелой музыки может повышать способность человека терпеть боль. К такому выводу пришли исследователи после эксперимента на фестивале Wacken Open Air в Германии. Результаты работы опубликованы в журнале Scientific Reports.

В исследовании приняли участие 122 добровольца. Им предлагали опустить кисть и предплечье в ледяную воду и продержаться как можно дольше. Перед испытанием ученые также измеряли частоту сердцебиения участников. Полученные результаты сравнили с показателями посетителей фестиваля, которые прошли тест до начала выступлений музыкантов.

Оказалось, что после концертов люди не воспринимали боль как менее неприятную, однако могли терпеть ее дольше. Исследователи связывают этот эффект с музыкой, которая помогает выражать сильные эмоции, в том числе гнев.

Ученые считают, что полученные данные могут быть полезны не только для изучения влияния музыки на человека, но и при поиске способов работы с хронической болью. При этом исследование показало именно связь между прослушиванием тяжелой музыки и повышенной переносимостью боли, а не снижение ее интенсивности.

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