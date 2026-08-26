Сейсмические волны раскрыли тайну: что нашли в недрах вулкана на Карибах
Под вулканом в Карибском регионе нашли скопление редких металлов
Фото: www.globallookpress.com/DanitaDelimont.com
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Исследование может продвинуть развитие геотермальной энергетики.
Ученые под руководством специалистов Оксфордского университета обнаружили под действующим вулканом Суфриер-Хиллс в Карибском регионе крупную зону жидкости, содержащей металлы. Исследование опубликовано в Geophysical Research Letters. Об этом сообщает ScienceAlert.
Для изучения внутренней структуры вулкана специалисты использовали данные о землетрясениях, зарегистрированных 23 станциями в период с 1996 по 2007 год. Анализ тысяч быстрых P-волн и более медленных S-волн позволил построить трехмерную модель пород под Суфриер-Хиллс.
На глубине примерно двух километров ученые выявили область шириной от одного до полутора километров, насыщенную солевым раствором с металлами. Сейсмический метод позволил отличить этот участок от расплавленной магмы и заполненных жидкостью пород.
Как отмечают авторы работы, подобные горячие и соленые магматические жидкости способны переносить критически важные металлы. Однако состав обнаруженного резервуара и концентрацию содержащихся в нем элементов еще предстоит определить.
Исследователи также установили расположение твердого вулканического ядра, участков с циркулирующими нагретыми геотермальными жидкостями и слоя глины ближе к поверхности.
Полученные результаты показали, что потенциальные скопления металлов внутри вулканов можно обнаруживать с помощью сейсмических данных без предварительного бурения. По мнению ученых, такие зоны в будущем могут представлять интерес как источник металлов и геотермальной энергии, хотя технологии их освоения пока находятся на ранней стадии.
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