«Солнце вышло из-под контроля»: Землю накроет сильнейшая за два месяца магнитная буря

Фото: 5-tv.ru

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Плазма, выброшенная светилом, летит прямо к нашей планете.

Ученые бьют тревогу: очередная вспышка на Солнце грозит обернуться мощнейшей геомагнитной бурей. По прогнозам, она может стать самой сильной за последние два месяца.

Вспышка, зафиксированная астрономами, может обернуться для Земли серьезным геомагнитным ударом. В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН (XRAS) уже предупредили: плазма, выброшенная светилом, летит прямо к нашей планете.

По оценкам специалистов, буря не превысит уровня G3 по пятибалльной шкале — это означает «сильная». Однако даже такой мощности достаточно, чтобы доставить хлопоты и людям, и технике.

«Вспышки происходят все еще ниже порога уровня X (высшая категория), хотя и идут по нарастающей, поэтому возможные геомагнитные последствия удара не должны превысить уровня G3. Это может стать самой сильной магнитной бурей за один-два месяца, но не более того», — говорится в сообщении лаборатории.

Ученые, впрочем, признают: точных моделей пока нет. Прошло слишком мало времени, чтобы делать однозначные прогнозы. Ситуация развивается, и за Солнцем следят буквально каждую минуту.

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