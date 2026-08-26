Ученые нашли клетки мозга, которые помогают сохранять мотивацию

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Активность меняется в зависимости от ожидаемой награды и усилий, необходимых для ее получения.

Исследователи Нагойского университета в Японии установили, что вырабатывающие орексин нейроны гипоталамуса играют важную роль в поддержании мотивации у крыс. Результаты работы опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences. Об этом сообщает ScienceAlert.

Во время экспериментов ученые генетическими методами усиливали или подавляли активность этих клеток. Когда орексиновые нейроны активировались, животные были готовы прикладывать больше усилий ради получения пищи. После подавления их работы крысы быстрее прекращали попытки добиться награды.

Наблюдения в реальном времени также показали, что активность нейронов возрастала перед ожидаемым вознаграждением и снижалась после его получения. Если крысы рассчитывали на пищу, но не получали ее, высокий уровень активности сохранялся. Чем больше усилий требовалось для достижения цели, тем сильнее реагировали эти клетки.

При этом дополнительное искусственное усиление активности орексиновых нейронов не всегда повышало мотивацию. Авторы предполагают, что эти клетки скорее помогают поддерживать необходимый уровень стремления к цели, чем работают как простой механизм его увеличения или уменьшения.

Исследователи подчеркивают, что результаты получены на животных и их еще предстоит проверить применительно к человеческому мозгу. Следующим этапом станет изучение нервных цепей, которые активируют и подавляют работу орексиновых нейронов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.