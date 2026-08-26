Россияне стали вдвое меньше откладывать деньги: ЦБ назвал причину

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Жители стали массово снимать наличные деньги.

Доля доходов, которые россияне направляют на сбережения, за полгода упала с 10% до 4,4%. В ЦБ зафиксировали довольно тревожный сигнал — россияне массово снимают наличные, опасаясь перебоев с интернетом. Но спасают ли купюры от инфляции? Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Росстат.

Росстат обнародовал неутешительную статистику: в первом полугодии 2026 года россияне стали откладывать в два раза меньше, чем раньше. Если в конце прошлого года на сбережения уходило 10% доходов, то сейчас — только 4,4%. И причина не в том, что люди разучились копить. Просто цены растут быстрее зарплат: расходы увеличились на 13,7%, а заработки — всего на 7%. Разрыв почти вдвое.

На этом фоне Центробанк зафиксировал аномальный рост наличных в обращении. За семь месяцев 2026 года россияне сняли со счетов и держат «в кубышках» на 2,5 триллионов рублей больше, чем в начале года. Основная причина — перебои с интернетом, из-за которых люди боятся остаться без доступа к безналичным деньгам.

Но эксперты предупреждают: наличка стремительно обесценивается. При годовой инфляции выше 6% купюры, лежащие под матрасом, теряют покупательную способность. Да, в последние недели Росстат фиксирует небольшое снижение цен, но общая картина тревожная: инфляция все еще превышает 6% в годовом выражении.

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