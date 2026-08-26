Ученые объяснили, почему Антарктида покрылась льдом раньше Арктики

Фото: www.globallookpress.com/Isai Hernandez

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Поднятие рельефа могло создать условия для появления ледников еще при сравнительно теплом климате.

Международная группа ученых связала раннее образование ледяного щита Антарктиды с геологическими процессами, которые на протяжении более 100 миллионов лет поднимали поверхность восточной части континента. Исследование опубликовано в журнале Science.

С помощью компьютерного моделирования специалисты восстановили изменения рельефа Восточной Антарктиды за 100 миллионов лет. По их расчетам, важную роль сыграли так называемые мантийные волны. Они распространялись под континентом после начала разделения тектонических плит Антарктиды и Африки и постепенно способствовали формированию высокого плато и горной системы.

Примерно 45 миллионов лет назад значительные территории Восточной Антарктиды уже находились выше отметки около двух километров. На такой высоте могли формироваться и расширяться горные ледники. Со временем они объединились в Восточно-Антарктический ледяной щит, образование которого относят примерно к периоду 34 миллиона лет назад.

Исследователи отмечают, что в то время температура на Земле была примерно на пять градусов выше современной. Снижение содержания углекислого газа считается одним из факторов оледенения, однако оно не объясняет, почему аналогичные процессы гораздо позже начались в Северном полушарии. Крупные ледяные щиты там появились лишь в последние примерно пять миллионов лет.

Дополнительному охлаждению Антарктиды способствовал уже сформировавшийся лед. Его светлая поверхность отражала больше солнечного света обратно в космос. По оценкам ученых, этот эффект мог снизить глобальную температуру примерно на один градус.

Авторы исследования пришли к выводу, что процессы глубоко внутри Земли способны заранее создавать условия для масштабного оледенения, меняя высоту и рельеф континентов.

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