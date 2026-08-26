По-новому расплатиться в магазинах и ресторанах можно будет с 1 сентября

С 1 сентября на кассах магазинов можно расплатиться единым QR-кодом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Нововведение не затронет местности, где нет устойчивого интернета.

На кассах российских магазинов и в ресторанах с 1 сентября вместо россыпи банковских стикеров появится единый универсальный QR-код. Нововведение призвано избавить покупателей от лишней головной боли, а банки — заставить бороться за клиентов по-новому.

Знакомая ситуация: на кассе висят несколько QR-кодов от разных банков, и покупатель тратит время, пытаясь найти «свой». С 1 сентября этого хаоса станет меньше. В России вводится единый универсальный платежный код (УПК), который заменит множество разрозненных банковских стикеров-.

Новый стандарт закреплен федеральным законом № 248-ФЗ, подписанным президентом еще в июле 2025 года. Код будет формироваться через Национальную систему платежных карт (НСПК) и считываться любым банковским приложением. После сканирования на экране смартфона появится «платежная витрина», где можно будет выбрать удобный способ — от СБП до цифрового рубля. При этом все привычные кешбэки и программы лояльности сохранятся.

Закон предусматривает исключения. Нововведение не затронет местности, где нет устойчивого интернета, а также небольшие торговые точки с годовой выручкой менее 5 миллионов рублей.

Главная цель реформы, по словам депутатов, — усилить конкуренцию на платежном рынке. Теперь предприниматель не будет привязан к одному провайдеру, а банки вынуждены бороться за клиента качеством сервиса, а не просто наличием своего стикера на кассе.

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