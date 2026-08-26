Заучивал фразы наоборот: как Колокольников отличился на съемках у Нолана

Фото: legion-media/Persona Stars/053

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Российский актер, зарекомандовавший себя в Голливуде, провел встречу с фанатами в Екатеринбурге.

Актер Юрий Колокольников на встрече с уральскими фанатами в Екатеринбурге поделился воспоминаниями о работе с режиссером «Одиссеи» Кристофером Ноланом. Он снимлся в другом его фильме — «Довод». Актер стал хедлайнером Международного фестиваля креативных индустрий, в рамках которого ответил на вопросы поклонников, рассказал о карьере в кино и даже провел кастинг на роль Бабы Яги.

Как отметил Колокольников, «Довод» был «сложнейшим проектом» с бюджетом в 205 миллионов долларов. Так как Нолан предпочитает использовать как можно меньше искусственных спецэффектов и компьютерной графики, буквально все, что происходит на экране, происходило на самом деле на съемочной площадке.

«Машины ехали в обратную сторону, люди ходили назад, а у нас было приложение, которое записывало предложения и „реверсом“ озвучивало. Я заучивал таким образом свои реплики. Когда автомобили ехали назад, шоссе было заблокировано. Семь километров составляла съемочная площадка. Это все было по-настоящему», — цитирует актера KP.RU.

Колокольников участвовал в съемках полгода. Однажды он стал свидетелем того, как одного из каскадеров случайно вызвали на площадку на три часа раньше. Актер приехал и просто ждал, в то время как у него «капала» почасовая оплата. И это стало проблемой для Нолана и его жены-продюсера. По словам артиста, даже с таким огромным бюджетом кинодеятели «считают каждую копейку».

Один из самых частых вопросов, который задавали и задают актеру, — где ему больше нравится работать: в России или за рубежом. На него Юрий ответил философски.

«Тебе что больше нравится? Помидор или персик? Мне 45 лет, мне очень повезло, что я продолжаю работать в этой индустрии… Физически, эмоционально это сложный процесс, но я его очень люблю!» — заключил Колокольников.

В ходе встречи произошел неожиданный эпизод: гостья из Нижнего Тагила, перевоплотившись в Бабу Ягу, попросила актера помочь ей с исполнением мечты. Женщина призналась, что уже выступает с детскими мероприятиями, но хочет сыграть именно этот образ. Юрий снял выступление на видео и пообещал посодействовать артистке в достижении цели.

Ранее в интервью 5-tv.ru Юрий Колокольников высказал убеждение, что каждый россиянин по-своему талантлив. Он уверен, что в стране множество людей, способных реализовать свои способности в самых разных условиях. По мнению актера, стремление проявить себя свойственно человеку вне зависимости от среды, в которой он находится. Такая тяга к самораскрытию, как считает актер, не является исключительно российской чертой, но в России это проявляется особенно ярко.

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