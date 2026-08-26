Крейсер «Адмирал Нахимов» после 25-летнего ремонта готовится к возвращению в строй

Фото: © РИА Новости/Олег Ласточкин

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Гиперзвуковой залп на 80 ракет: что изменилось на легендарном боевом корабле.

Государственные испытания тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» должны завершиться до конца года. Корабль, который провел в ремонте более четверти века, наконец вернется в боевой состав Северного флота.

История возвращения «Адмирала Нахимова» в строй оказалась долгой и драматичной. Крейсер, введенный в эксплуатацию еще в 1988 году, прослужил чуть больше десяти лет. Уже в 1999-м он отправился на ремонт, который растянулся на 25 лет. Фактически глубокую модернизацию начали только в 2013-м, а изначально планировали вернуть корабль флоту к 2018 году. Но сроки переносились снова и снова.

Почему же ремонт занял так много времени? Военные аналитики объясняют это беспрецедентной сложностью задачи.

«Подобных масштабных работ кораблестроители прежде не проводили ни в России, ни в СССР», — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Главный итог модернизации — огневая мощь, которая превращает «Нахимова» в настоящую плавучую крепость. После обновления крейсер сможет произвести залп из 80 крылатых ракет «Калибр», сверхзвуковых «Ониксов» или гиперзвуковых «Цирконов». Для сравнения: оригинальный проект предусматривал всего 20 противокорабельных ракет «Гранит». Четырехкратное увеличение арсенала — это, по сути, рождение нового корабля.

Впрочем, «Адмирал Нахимов» — не единственный долгожитель, возвращающийся в строй. Атомная подводная лодка проекта 971 после многолетнего ремонта вышла на испытания и уже в ближайшие месяцы может снова встать в боевой строй.

Что это значит для Северного флота? Увеличение ракетного потенциала сразу на два корабля — серьезное усиление в условиях современной геополитической обстановки. «Цирконы» и «Калибры» способны поражать цели на тысячи километров, делая российский флот одним из самых грозных в мире.

Остается дождаться официального завершения испытаний. Если сроки не будут снова сдвинуты, уже к Новому году «Адмирал Нахимов» займет свое место в боевом строю.

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