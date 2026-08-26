Долли Партон: женщина, которая умела превращать боль в песни

О смерти Долли Партон в возрасте 80 лет сообщил ее племянник

Фото: www.globallookpress.com/American Pictorial via www.imago

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Легенда кантри ушла из жизни в возрасти 80 лет.

Во вторник, 25 августа, в Нэшвилле умерла Долли Партон. Ей было 80 лет. О смерти певицы сообщил ее племянник Брайан Сивер. Причина смерти не раскрывается.

Партон называли королевой кантри, но ее карьера давно вышла за пределы одного музыкального жанра. Она была певицей и автором песен, актрисой, предпринимателем и филантропом. За шесть десятилетий работы Партон успела стать частью американской культуры, а ее песни продолжили жить далеко за пределами кантри-сцены.

Она оставила после себя огромное творческое наследие — и образ человека, который при всей мировой известности не пытался забыть о своих корнях. Как Долли Партон стала легендой кантри, в материале 5-tv.ru.

Долли Партон выросла в большой и бедной семье

Фото: www.globallookpress.com/Cinema Publishers Collection/Th

Долли Ребекка Партон родилась 19 января 1946 года в небольшом поселении Локуст-Ридж в штате Теннесси. Она была четвертым ребенком в семье из 12 детей.

Семья жила очень скромно в Аппалачах. Музыка была частью жизни Партон с детства: она слушала народные и церковные песни, рано начала петь и сочинять собственные композиции.

Позже именно детские воспоминания станут одним из главных источников ее творчества. Партон много писала о семье, бедности, любви, одиночестве и простых людях. Она не пыталась сделать свое прошлое более гламурным — напротив, часто обращалась к нему с теплом и самоиронией.

Путь к большой сцене начался еще в подростковом возрасте. Партон выступала на радио и телевидении, а затем получила место в популярном шоу Портера Вагонера. Именно эта работа помогла ей стать заметной фигурой в музыкальном Нэшвилле.

Вскоре стало понятно, что молодой певице тесно в рамках дуэта или телешоу. У Партон был собственный голос — не только в буквальном смысле.

Песни, которые пережили десятилетия

Фото: www.globallookpress.com/Laura Farr/AdMedia

Долли Партон была необычайно плодовитым автором. За карьеру она написала тысячи песен, многие из которых стали классикой американской музыки. Среди них — Jolene, Coat of Many Colors, 9 to 5 и I Will Always Love You.

Jolene стала одной из визитных карточек певицы. В ней Партон рассказывала очень простую историю — женщина боится потерять любимого и обращается к сопернице с просьбой не разрушать ее семью.

Именно эта простота во многом и сделала песню вечной. В ней не было сложной философии, зато была узнаваемая человеческая эмоция.

Пожалуй, еще показательнее судьба I Will Always Love You. Партон написала ее в 1970-х после завершения профессионального сотрудничества с Портером Вагонером. Спустя годы песня получила совершенно новую жизнь благодаря исполнению Уитни Хьюстон и стала мировой классикой. Две композиции Партон — Jolene и I Will Always Love You — впоследствии вошли в Зал славы премии Grammy.

В этом была одна из особенностей ее таланта: Партон не просто исполняла песни. Она умела писать истории, в которых другие люди находили собственные чувства.

Яркая звезда, которая не боялась смеяться над собой

Фото: Кадр из х/ф «С девяти до пяти», реж.: Колин Хиггинс, 1980г.

Музыка принесла Партон мировую известность, но постепенно она стала заметной фигурой и в кино.

В 1980 году она сыграла одну из главных ролей в комедии «С девяти до пяти», а песня к фильму стала большим хитом. Позже Партон появилась в «Стальных магнолиях» и других картинах.

При этом ее невозможно было представить без характерного образа: высоких причесок, блестящих нарядов, каблуков и яркого макияжа.

Партон никогда не делала вид, что ее внешний вид случаен. Она прекрасно понимала, насколько заметно выглядит, и часто сама шутила над собственным образом.

В этом тоже заключалась ее привлекательность. Она могла быть огромной звездой и одновременно относиться к собственной славе без излишней серьезности.

За карьеру Партон продала более 100 млн записей и получила множество профессиональных наград. В 2011 году Recording Academy вручила ей премию Grammy за жизненные достижения.

Но, пожалуй, одной статистикой объяснить ее популярность невозможно.

Почему Долли Партон любили

Фото: www.globallookpress.com/KPA

Партон была редким примером артиста, которому удавалось десятилетиями сохранять связь с разными поколениями.

Ее слушали поклонники традиционного кантри, но ее песни легко выходили за пределы жанра. Ее знали те, кто никогда специально не интересовался кантри-музыкой. Она снималась в кино, появлялась на телевидении, выпускала новые альбомы и продолжала оставаться узнаваемой даже для тех, кто познакомился с ее творчеством уже в XXI веке.

Большую роль сыграла и ее манера общения с публикой.

Партон не стремилась выглядеть недосягаемой. Она много рассказывала о семье, детстве и родном Теннесси, сохраняла характерный южный юмор и не стеснялась говорить о собственном происхождении.

В ее публичном образе сочетались огромная звезда и человек, который хорошо помнил, откуда он пришел.

Наверное, поэтому к ней относились не только как к знаменитости. Ее воспринимали как человека, которому можно симпатизировать.

Долли Партон не ограничилась музыкой

Фото: www.globallookpress.com/F. Sadou/AdMedia

Еще одна важная часть наследия Партон связана с благотворительностью.

В 1995 году она запустила программу Imagination Library. Идея была связана с ее собственным отцом, который не умел читать и писать. Партон хотела сделать книги доступными для детей и постепенно превратила местную инициативу в международную программу.

Сегодня Imagination Library работает в нескольких странах и ежемесячно отправляет детям миллионы бесплатных книг. К концу 2025 года программа сообщала о рубеже в 300 миллионов подаренных книг.

Партон также поддерживала медицинские проекты. В 2020 году она пожертвовала миллон долларов медицинскому центру Университета Вандербильта на исследования COVID-19.

Это направление ее деятельности со временем стало не менее важной частью репутации, чем музыка.

Партон могла использовать популярность для собственных проектов — и действительно много занималась бизнесом. Но она также вкладывала значительную часть своего влияния в образование, помощь детям и поддержку людей, оказавшихся в сложных обстоятельствах.

Последние годы

Фото: www.globallookpress.com/Faye Sadou

В последние годы Партон продолжала работать и появляться в публичном пространстве, хотя возраст и проблемы со здоровьем постепенно ограничивали ее активность.

В 2025 году умер ее муж Карл Дин. Они познакомились в 1964 году и прожили вместе почти 60 лет. Дин практически не участвовал в публичной жизни и предпочитал оставаться в тени супруги.

В 2026 году Партон сообщила о проблемах со здоровьем и отменила часть запланированных выступлений. Она рассчитывала вернуться к работе, однако сделать этого уже не смогла. Причина смерти певицы не сообщается.

Что останется после Долли Партон

Фото: www.globallookpress.com/AdMedia

Партон прожила долгую и необычайно насыщенную жизнь. Она прошла путь от маленького дома в Теннесси до крупнейших концертных площадок, Голливуда и мировой славы.

Но ее наследие — это не только награды, рекорды и миллионы проданных пластинок.

Останутся песни. Jolene будет продолжать звучать в новых исполнениях. I Will Always Love You давно перестала принадлежать только одному исполнителю. 9 to 5 по-прежнему узнаваема спустя десятилетия.

Останутся фильмы, интервью, ее характерный смех и узнаваемый образ — яркий, немного театральный, но при этом удивительно человеческий. И останется история девочки из многодетной семьи, которая смогла сделать карьеру, о которой в детстве едва ли могла мечтать.

Долли Партон была большой звездой, но, кажется, именно этого статуса ей всегда было недостаточно. Она хотела писать песни, выступать, придумывать новые проекты и делать то, что, по ее собственным словам, могло приносить людям радость.

Теперь ее самой нет.

Но для музыканта, оставившего после себя тысячи песен, это, наверное, лучший способ остаться надолго.

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