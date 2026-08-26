Решение, которое изменит все: стюардесса доказала связь рака с ночными рейсами

Фото: www.globallookpress.com

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Как стюардесса Air France изменила закон во Франции.

Бывшая стюардесса Air France Софи Лено добилась признания своего рака груди профессиональным заболеванием во Франции. Это первый подобный случай в авиационной отрасли страны, сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на адвоката женщины Элизабет Леру и профсоюз CFDT (Confédération française démocratique du travail, Французская демократическая конфедерация труда. — Прим. ред.).

Лено 59 лет, сейчас у нее ремиссия. С 1989 по 2019 год она работала в Air France стюардессой, а затем бортпроводником на дальнемагистральных рейсах. За это время она налетала более 12 600 часов, из них свыше 6 500 — в ночное время. В начале июля социальный центр судебного трибунала Байонны признал профессиональное происхождение ее рака.

Суд указал на роль ночной работы, воздействия ионизирующего излучения и пассивного курения — на самолетах Air France курить разрешалось до 2000 года. При этом других генетических факторов или особенностей образа жизни, которые могли бы объяснить заболевание, не нашли.

Рак груди не входит в список профессиональных заболеваний, поэтому его признание часто становится сложной задачей. Два региональных комитета по профессиональным заболеваниям ранее отказывали Лено, сочтя связь недоказанной. Долгожданное решение позволит ей досрочно выйти на пенсию.

«Это действительно мое самое заветное желание, чтобы это решение открыло путь для других женщин, которые до этого момента не осмеливались бы предпринять этот шаг», — сказала Лено журналистам.

Адвокат Элизабет Леру назвала решение прецедентным. По ее словам, связь между раком груди и профессиональными факторами уже признавали для медсестер, работниц ночных смен и сотрудниц служб безопасности, но для стюардессы во Франции это произошло впервые. Представитель CFDT Франсуа Доссо добавил, что что сейчас на рассмотрении находятся от 30 до 40 подобных заявлений от помощниц по уходу и медсестер.

Рак груди остается самым смертоносным онкологическим заболеванием среди женщин во Франции, ежегодно унося почти 13 тысяч жизней. Французское агентство санитарной безопасности (Anses) должно опубликовать результаты своей экспертизы о связи рака груди с ночной работой и другими факторами осенью 2027 года.

Ранее 5-tv.ru писал о создании эластичного пластыря для лечения рака кожи. Устройство наклеивается на пораженный участок, поглощает солнечный свет и нагревается, вызывая гибель раковых клеток без вреда для здоровых тканей. В испытаниях на мышах с меланомой выживаемость через месяц составила 80%. В ближайшее время планируются расширенные тесты перед клиническими исследованиями на людях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.