Аромаингаляторы вместо вейпов: чем опасен новый тренд среди подростков

Фото, видео: 5-tv.ru

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Никто не знает, какие угрозы они несут.

В России сейчас стремительно набирает популярность новый модный аксессуар — аромаингалятор. Деревянная трубка со сменными палочками из Китая стоит копейки, а купить ее может даже первоклассник. Устройство продается на маркетплейсах без всяких возрастных ограничений. Но никто не знает, какие угрозы оно несет. Когда появлялись вейпы, все тоже были уверены, что они безвредные. Свое исследование новых стиков провел корреспондент «Известий» Захар Акопов.

С виду — безобидный современный гаджет, на деле — опасный товар, который при использовании может спровоцировать серьезные проблемы. В России появился новый вид вейпов.

«Вкусовой воздух без пара — это тоже подразделение в вейпинге. То есть некоторые производители каким-то образом получают пар, точнее вкус на выходе без пара», — говорят продавцы.

Интернет завален предложениями купить сомнительную новинку сезона. Сделать это может кто угодно — возрастных ограничений нет.

«Восприятие у нас формируется на основе ассоциаций. То есть мы слышим „ингалятор“ или видим, что написано „ингалятор“, и подсознательно думаем, что это что-то про здоровье, про медицину, это какой-то полезный прибор», — сказала маркетолог, социолог Анастасия Комарова.

Который к тому же помогает бросить курить — именно такое чудодейственное свойство приписываю новому устройству. На деле это просто психологическая сублимация. Курение подменяется якобы безвредной альтернативой.

«Под вечер начинались перепады настроения, меня все раздражало, мне хотелось плакать», — сказала одна из пользовательниц Ксения Манторова.

Вот так выглядит упаковка. Маркировка «18+» отсутствует. Правда, несмотря на якобы пользу ингалятора, на обороте надпись мелким шрифтом — детям и беременным женщинам использование запрещено. И вот еще одно предупреждение — не следует превышать рекомендуемую дозу.

«В моих руках тот самый чудодейственный и якобы безвредный ингалятор. Внутри мундштука — сменные стики. Достаточно просто взять его и вытереть салфеткой. В результате масло осталось на бумаге. Вот именно это оседает на наших легких», — сообщил корреспондент Захар Акопов.

Эксперты утверждают — отсутствие дыма не говорит о безопасности гаджета, это просто хорошая работа маркетологов.

«Такие аромагенераторы содержат в себе мелкие невидимые частицы, которые при вдыхании оседают на легких», — сказал кандидат химических наук Денис Жилин.

От регулярного использования могут начаться проблемы со здоровьем. Маслянистый пар в легких — это прямой путь к бронхоспазму и опасным аллергическим реакциям в лучшем случае. В худшем — повреждению сердечно-сосудистой системы.

«Мы влияем на сами сосуды, на эндотелий сосудов. И, вызывая хроническое воспаление в эндотелиях сосудов, по сути мы можем вызывать воспаление во всем организме. Это бич настоящего времени, который на самом деле лежит в основе практически всех заболеваний, в том числе онкологических в последствии», — сказал врач-пульмонолог Иван Тарасенко.

Еще в 2024 году Роспотребнадзор приостановил продажу аромаингаляторов для носа, которые из-за бодрящего эффекта активно использовали школьники. Тогда в составе обнаружили вещества третьего класса опасности, негативно влияющие на центральную нервную систему, печень и почки. Полноценную экспертизу новинки только предстоит провести. Не исключено, что ее судьба будет такой же, как и у предыдущей версии.

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