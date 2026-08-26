Зачем тебе такое, Илон Маск? Над Москвой третьи сутки летают спутники Starlink

Фото, видео: www.globallookpress.com/Tim Meyer; 5-tv.ru

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Каждая сверкающая в небе точка теперь — потенциальная угроза, считают эксперты.

Массу слухов и домыслов в последние дни вызвало событие, которое многие связывают с конфликтом на Украине. Третью ночь подряд в небе над Россией можно наблюдать запуски спутников Starlink: целые вереницы огней, иногда больше 20 штук за раз. Сейчас на орбите у Илона Маска уже больше 10 тысяч таких аппаратов. Почему же замечать у нас над головами мы начали их только сейчас? В этом разобрался корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

В небе над Москвой и областью третью ночь подряд — цепочки загадочных светящихся огней, которые медленно движутся строго по прямой. Прохожие задирают головы, снимают на телефоны. В соцсетях гадают: НЛО, дроны, галлюцинации? Откуда они взялись, почему так много и зачем они кружат над нами?

Ответ не сразу, но все-таки пришел с ближайших космических окраин. На днях компания SpaceX Илона Маска вывела на орбиту сразу две партии спутников Starlink. 29 аппаратов запустили с мыса Канаверал во Флориде. Еще 27 — с базы Ванденберг в Калифорнии, было видно даже в Подмосковье.

«Спутники постепенно поднимаются на высоту 550 километров, на это требуется время. Они выглядят как идеальная линия на небе. Одна из причин, по которой это было легко наблюдать летом из России, заключалась в том что они были освещены прямыми солнечными лучами», — считает профессор Гарвардского университета, астрофизик Ави Леб.

Два синхронных пуска — явление редкое. Почему именно сейчас? Масштабы спутниковой экспансии Илона Маска — уже и без того галактические. Starlink — космический провайдер-монополист. Более 12 тысяч аппаратов на высоте 550 километров: это примерно в 65 раз ближе к Земле, чем обычные геостационарные спутники. Поэтому мы видим их с Земли. На орбите Starlink размещены слоями и под разными углами так, чтобы покрыть всю планету. Зона охвата: 160 стран.

Спутники видно очень четко, как будто они летят над крышами домов: главный вопрос: что они высматривают, и какая у них цель? Starlink — это не просто система для бесперебойного сигнала. Не столько интернет, а военная машина. Армия из железа, солнечных панелей и лазерных каналов. Тысячи аппаратов, которые обмениваются данными быстрее, чем любой наземный интернет. Передают координаты, наводят вооружение на цели, ведут БПЛА.

«Starlink — это не гражданский проект. Украина использует обходные пути, которые известны Starlink и е были заблокированы. Это означает, что SpaceX полностью осведомлена о действиях Украины», — уверен военный аналитик Скотт Риттер.

Дроны, артиллерия, ракетные удары –все завязано на спутниковый сигнал. Киев подключен к Starlink с первых дней конфликта. Там не скрывают –без этого фронт рухнет. Украина уже не первый год добивается официального разрешения его использования для ударов вглубь России.

«Зеленский обратился к Илону Маску с просьбой разрешить использовать спутники Starlink над всей территорией России, чтобы иметь возможность наносить высокоточные удары. Естественно, появление спутников над Подмосковьем — это как раз сигнал для США к тому, что они могут разрешить Киеву применять систему Starlink», — говорит военный эксперт Юрий Кнутов.

По словам Зеленского, Маск согласился, но позже оказалось, что это неправда. Трамп обвинил оконфузившегося Зеленского во лжи, а тот переложил всю ответственность на собственное министерство обороны. Но чтобы они не решили между собой, кулуарно или публично, у России имеются средства подавления даже таких, казалось бы, неуязвимых космических систем.

«Есть радары достаточно мощные, чтобы нарушить работу даже вот этих станций: они создавались для межпланетных исследований, достаточно мощный луч, чтобы получить отражение в радиодиапазоне», — рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмант.

Впрочем, в любом случае всматриваться в небо теперь приходится чаще всем. Это уже не просто космос, самая настоящая линия фронта. Ставки в этой геополитической игре давно выше любой орбиты. Именно поэтому каждая сверкающая в небе точка теперь воспринимается как потенциальная угроза.

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