Леонид Слуцкий прокомментировал ДТП с мотоциклистом в центре Москвы

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

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По словам депутата, молодой человек отказался от госпитализации.

Автомобиль Aurus, в котором находился лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, столкнулся с мотоциклом на Новом Арбате в центре Москвы. Парламентарий прокомментировал ситуацию и уточнил обстоятельства инцидента в мессенджере МАКС.

По словам Слуцкого, мотоциклом управлял молодой мужчина — двигался один, без пассажира. На скорости двухколесное транспортное средство влетело в машину депутата, однако обошлось без серьезных последствий.

«Мотоциклом управлял парень, который на скорости влетел в автомобиль. Инцидент попал на камеры, на которых момент хорошо виден. Парень на мотоцикле был один. Ему оказана вся необходимая помощь. От госпитализации отказался. Парень переживал о том, что разбил свой мотоцикл. Пообещал, что переживать не за что», — написал Слуцкий.

Прежде в интервью 5-tv.ru помощник депутата Владимир Дмитриев опроверг распространившиеся слухи о серьезности ДТП.

«Все это бред.... Все это ерунда, мелкое ДТП.... Никаких пострадавших, никого там не было», — подчеркнул Дмитриев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Боровском шоссе в Москве произошло смертельное ДТП. На автозаправочной станции легковой автомобиль на большой скорости врезался в стоявшее такси. По предварительным данным, погибли два человека.

Причиной аварии могло стать резкое ухудшение самочувствия водителя, из-за которого он потерял контроль над управлением. После удара машина перелетела через такси, развернулась в воздухе и врезалась в стену.

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