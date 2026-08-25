«Прививают чуждые ценности»: как западные игрушки разрушают психику детей

Лантратова указала на то, что западные игрушки способны разрушить психику детей

Фото, видео: © Getty Images/MediaNews Group/Los Angeles Daily News via Getty Images/Contributor; 5-tv.ru

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Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова указала на то, что персонажи со своеобразной внешностью способны сильно напугать малышей.

Игрушки иностранного производства способны разрушить детскую психику. Об этом корреспонденту «Известий» Виктору Синеоку заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

«Они (игрушки. — Прим.ред.) зачастую прививают чуждые ценности, разрушающие нас», — сказала омбудсмен.

По мнению Яны Лантратовой, раньше на Западе производили правильные игрушки, которые учили детей чему-то светлому. Однако сегодня все не так. В последние годы в детских магазинах все чаще можно увидеть по-настоящему пугающих «героев». Среди них — персонажи с клыками, синяками, кровоподтеками.

Подобные вещи, по словам Лантратовой, способны надломить психику несовершеннолетних. Как пояснила омбудсмен, игрушка со своеобразной внешностью может сильно напугать ребенка, что он начнет ее прятать в шкафу, боясь, что та на него нападет и убьет.

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