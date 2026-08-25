Ортопед назвал самую безопасную обувь для школьника

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Неправильно подобранная сменная обувь может привести к усталости, мозолям и нарушениям походки у ребенка — при покупке важно учитывать несколько критериев.

Для школы лучше выбирать легкую обувь с гибкой нескользящей подошвой, широким носком и надежной фиксацией пятки. Такие рекомендации дал Life.ru врач-травматолог и детский ортопед Николай Бацаленко.

По словам специалиста, обувь должна соответствовать размеру ребенка, не сдавливать пальцы и не заставлять стопу работать в неправильном положении. Подходящими вариантами могут быть и кроссовки, если они имеют легкую конструкцию, хорошо пропускают воздух и не создают дискомфорта при длительном ношении.

При этом слишком жесткая подошва, узкий носок или плотный синтетический материал могут привести к перегреву, натиранию и повышенной нагрузке на ноги.

«Между самым длинным пальцем и носком обуви должен оставаться запас примерно 10-15 миллиметров. Этого достаточно, чтобы пальцы не упирались при ходьбе и росте стопы, но обувь не была слишком свободной», — рассказал Николай Бацаленко.

Врач отметил, что примерять обувь ребенку необходимо стоя, на обе ноги и в тех носках, которые он будет использовать в школе. Слишком маленькая модель сдавливает стопу, а чрезмерно большая может привести к скольжению ноги внутри обуви и нарушению устойчивости. Среди наиболее подходящих материалов эксперт назвал натуральную кожу, текстиль и качественную сетку, а стелька должна быть мягкой, съемной и впитывать влагу.

По словам ортопеда, неправильная обувь может стать причиной появления натоптышей, боли в стопах и голенях, усталости, изменения походки и других проблем. Родителям стоит обратить внимание на жалобы ребенка на жжение, онемение, дискомфорт после школьного дня, а также на неравномерный износ подошвы.

Особенно важно регулярно проверять размер обуви у детей младшего возраста, поскольку их стопа быстро растет.

Обратиться к врачу рекомендуется, если ребенок часто подворачивает ноги, хромает или боль сохраняется даже после смены обуви.

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