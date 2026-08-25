Как одевать детей: метеоролог рассказал о погоде 1 сентября в Москве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Чего ждать школьникам и их родителям?

В Москве 1 сентября будет теплая погода: утром температура воздуха составит около 15 градусов выше нуля, однако возможен дождь. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он отметил, что ситуация под конец августа изменится. На этой неделе, как пояснил специалист, российская столица находится под воздействием циклона. Тем не менее уже в предстоящие выходные, 29 и 30 числа, в город вернется тепло.

«В начале следующей недели мы окажемся на западной периферии более теплого циклона», — сказал Александр Шувалов.

Он добавил, что 29 и 30 августа дождя не ожидается. При этом 1 сентября днем в городе может пойти дождь. Однако ждать сильного ливня не стоит: осадки будут носить кратковременный характер. Температура воздуха во второй половине дня составит 22 градуса тепла.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, каким будет бабье лето в России в 2026 году. Одним из главных предвестников долгого тепла считалась паутина. Если в конце августа в воздухе появляется много серебристых нитей, приметы обещают сухое и продолжительное бабье лето.

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