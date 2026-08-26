Эксперт в области ЖКХ рассказала, можно ли вернуть деньги за невыполненный капремонт

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Информация о запланированных мероприятиях должна размещаться на сайте управляющей компании, а также предоставляться собственникам по запросу

Если управляющая организация не провела текущий ремонт многоквартирного дома, жильцы могут потребовать перерасчет за неоказанную услугу. Об этом 25 августа сообщил портал URA.RU со ссылкой на эксперта в сфере ЖКХ Евгению Юнисову.

По словам специалиста, перечень работ по текущему ремонту должна определять управляющая компания с учетом установленного минимального списка, результатов осмотров здания и, при необходимости, технических заключений.

Кроме того, информация о запланированных мероприятиях должна размещаться на сайте организации, а также предоставляться собственникам по запросу.

Эксперт отметила, что по итогам года управляющая компания обязана отчитаться о расходовании средств и выполненных работах. Если заявленные мероприятия не были проведены, жители могут обратиться в Государственную жилищную инспекцию и Роспотребнадзор.

Для перерасчета потребуются документы, подтверждающие отсутствие работ, а также сведения об оплате услуги. При этом средства не возвращаются напрямую на счет собственника, а учитываются при последующих платежах.

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