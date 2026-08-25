Лепс и SHAMAN возложили цветы к мемориалам у Кремлевской стены в Москве

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Артисты давно мечтали это сделать.

Народный артист России Григорий Лепс вместе с заслуженном артистом РФ Ярославом Дроновым, выступающим под псевдонимом SHAMAN, посетили некрополь у Кремлевской стены. Певцы возложили цветы к мемориалам выдающихся политических и военных деятелей страны. Об этом Лепс рассказал в соцсетях.

Григорий Лепс отметил, что и он, и SHAMAN давно мечтали побывать в самом сердце России — на Красной площади в Москве.

«Я уверен, что такие места необходимо посещать и помнить тех, кто сыграл важную роль в истории нашей страны», — отметил народный артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Лепс собрал всех детей от разных браков за одним столом. Популярный артист встретился с семьей в московском ресторане. На память об этом дне он даже сделал фотографию с наследниками.

На встречу пришли дочери артиста — Инга, Ева и Николь, а также сын Иван. Компанию им составил муж старшей дочери, режиссер Михаил Плутахин, и их маленький сын Константин.

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