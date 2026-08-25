Канье Уэст получил предоплату за концерты в Петербурге, проведение которых под вопросом

Фото, видео: www.globallookpress.com/Walik Goshorn via www.imago-imag; 5-tv.ru

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Площадка открестилась от мероприятия, но билеты на сайте рэпера все еще продаются.

Скандал вокруг концерта Канье Уэста в Петербурге разгорается с новой силой. «Газпром-Арена», где должно было состояться шоу, внезапно открестилась от этого мероприятия. Американского рэпера там не ждут. При этом, билеты продолжают продавать на официальном сайте тура музыканта. И многие уже раскуплены. Даже самые дорогие, по 160 тысяч рублей.

Кому-то все это уже начало напоминать грандиозную аферу. Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин узнал детали.

Во всей этой ситуации, однозначно, выиграл один человек. Канье Уэст уже получил предоплату. Полтора миллиарда рублей из тех денег, которые выручило агентство Say Agency от продажи билетов, останутся у исполнителя, даже если он никуда не полетит. Всего же билетов продано на сумму по разным данным от четырех с половиной до девяти миллиардов рублей.

«Газпром-Арена» до вчерашнего дня активно участвовала в раскрутке концерта. Но накануне пресс-служба стадиона сменила тональность и объявила о том, что никакого договора нет и концерта не будет. Связаться с представителями площадки невозможно — с прессой они общаются исключительно пресс-релизами.

«Газпром-Арена» никаких договоров по аренде стадиона для проведения мероприятия не подписывала. Такого договора нет. Соответственно концерт не может состояться на нашей площадке», — говорится в заявлении.

Формально это правда. Организаторы — компания Say Agency — еще не подписала договор, который ей прислала «Газпром-Арена». Просто срок у них был до 27 августа.

«С нами никто не выходил на связь, нас не предупреждали», — сказала Анна Субчева, владелец и генеральныйц директор агентства.

После этого комментария Say Agency опубликовала в соцсетях сообщение, что концерт якобы не отменен, и тоже ушла в тень — сбрасывает звонки и не дает новых пояснений. А журналисты лишь хотели уточнить — планируют ли они возвращать людям деньги. Дело в том, что почти все билеты, стоимостью от девяти тысяч рублей до 160 тысяч в VIP-ложе, акционные, так как куплены с 14 по 25 августа, и возврату не подлежат.

«Для нас, как для студентов, которые на этот билет все-таки скидывались, эта сумма достаточно весомая, хоть и все работаем. В процессе увидели, что так как билет акционный, он не является возвратным», — говорит покупатель Аким Краснолобов.

«Ни рискуют (потерять потраченные средства. — Прим. ред.), а потеряют, если не заявят соответствующие требования о возврате всех денежных средств, уплаченных при покупке билетов, в том числе за сервисный сбор», — говорит юрист Никита Кулачкин.

Дискуссия на тему концерта возникла сразу — ее не могло не быть, слишком уж противоречивая фигура, этот Канье Уэст. Выгуливал обнаженных жен, ходил в футболке со свастикой, сочинил трек про Гитлера, показать фрагмент которого мы не можем, не нарушив российские законы. Такому не место в городе на Неве, говорили многочисленные противники концерта. И вот их точка зрения победила. Единственной нормальной песней у Канье называют кавер на «Седую ночь» на русском, и ту нейросеть сгенерила.

Чем все это закончится — пока непонятно. Непосредственные участники скандала предпочитают молчать, а в сети набирает силу новый флешмоб — провести концерт у себя предлагают фуд-корты, парковки, рестораны быстрого питания. Все хотят ухватить себе немного хайпа.

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