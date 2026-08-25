Число погибших в результате пожара на Амурском ГХК увеличилось

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Среди них есть граждане Китая.

Число погибших в результате пожара на Амурском газохимическом комплексе (ГХК) возросло до трех. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В официальном заявлении предприятия сказано, что два погибших — граждане Китая, а один — России. По уточненным данным, общее число пострадавших достигло 146. Из них 24 человека госпитализированы в больницы. У остальных зафиксированы легкие повреждения: ушибы и порезы.

В пресс-релизе уточняется, что руководство предприятия окажет всю необходимую помощь, в том числе материальную семьям погибших и непосредственно самим пострадавшим.

Сотрудники экстренных служб продолжают работать на месте происшествия. Под завалами еще могут находиться люди. Поисково-спасательные работы продолжаются.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Прокуратура Амурской области взяла дело на контроль. Обстоятельства и причины возгорания выясняются.

Ранее сообщалось, что возгорание началось на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза. При этом за пару недель до инцидента жители села Черниговка, где расположен ГХК, жаловались на резкий запах со стороны предприятия. Тогда специалисты взяли пробы воздуха, но ничего подозрительно не обнаружили.

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