«Неповторимое лицо России»: комиссия Госсовета обсудила сохранение народных ремесел

Фото, видео: 5-tv.ru

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За 30 лет страна лишилась двухсот уникальных промыслов.

О развитии традиционных ремесел страны говорили сегодня в Москве. На площадке Всероссийского музея декоративного искусства прошло заседание комиссии Госсовета по культуре.

Как отметили сегодня, всего за 30 лет страна лишилась 200 уникальных промыслов, которые определяли самобытность России. И очень важно сохранить оставшееся наследие.

«Народные традиции, знания, обычаи, промыслы — это и есть самобытность и неповторимое лицо России. За последние годы сделано много, и эта работа продолжается. Но нам нужно не только сохранять народные промыслы, но и обеспечить условия для дальнейшего их развития. Это не просто ценности, это наша идентичность, то, что связано с вашей отраслевой деятельностью. Это очень важный сегмент, который входит в национальную безопасность страны», — сказал помощник президента РФ, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин.

От экспертов уже поступили десятки предложений, их все рассмотрят. Ключевым же станет президиум Госсовета по культуре в конце года. Основными темами там станут защита объектов культурного наследия и формирование исторической памяти.

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