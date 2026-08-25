Яблони со Ставрополья поедут в Индию: в Кремле обсудили экспорт саженцев

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Губернатор региона рассказал президенту, как обстоят дела в аграрном секторе в крае.

Яблони со Ставрополья отправятся в Индию. Об экспорте саженцев президенту России Владимиру Путину доложил губернатор региона во время рабочей встречи в Кремле. Речь в основном шла об аграрном секторе.

«Вот вы сейчас сказали про сельское хозяйство, а что с сельхозземлями? В каком они состоянии? И их количество, объем?» — спросил президент.

«Вот у нас в целом Ставропольский край — 6,6 миллиона гектаров. Сельскохозяйственных земель — 4,1 миллиона гектаров. Из них 2,4 — это мой зерновой клин, все остальное — это тоже пахотные земли, и еще у меня порядка полутора миллионов пастбищ. Потом там леса, водные объекты идут. На сегодняшний день опустынивание есть, оно как бы нельзя сказать, что оно критично, там сотни тысяч гектаров, но опустынивание идет. Ну, грубо говоря, до восьми тысяч в год, но это восточные территории, там, где всегда это было, проблема, оно существует.

Здесь есть хорошее предложение, но мы должны его прорабатывать, то есть это долгосрочная аренда для людей, которые вкладывают большие деньги. То есть ее же надо раскислить и превратить в плодородную землю. Поэтому вот задумка такая есть. Если ее реализовать, то это будут и нам инвестиции, и нам новые земли. Я думаю, для России, для всей России это будет хороший, скажем так, эксперимент», — доложил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Обсудили на встрече и инвестиционные проекты, в том числе в туризме. Так, в регионе в этом году планируют открыть почти десяти тысяч новых отелей и гостевых домов.

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