Горит по всем фронтам: как Мерц толкает экономику Германии в пропасть

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/dts Nachrichtenagentur; 5-tv.ru

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Немецкий народ обозлен: цены растут, уровень жизни падает.

В Германии избиратели готовятся жестко спросить с Фридриха Мерца — за развал экономики, рекордный госдолг и дефицит бюджета выше разрешенного в ЕС. Но главное — за рост цен на все и падение уровня жизни. Но хорошо отдохнувший канцлер — он был в отпуске больше трех недель — это возмущение немцев демонстративно не слышит. Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин заглянул в пропасть, куда Мерц толкает ведующую экономику Европы.

И снова «горячий» прием для канцлера. Правительственные кортежи пробираются сквозь клубы едкого дыма. Переодетые в спасателей активисты лично для Мерца растянули гигантскую инструкцию: «Туши пожары!» И если бы только лесные.

Полыхает у Мерца действительно по всем фронтам: экономика, социальная сфера, собственные рейтинги, которые догорают уже почти дотла. А вместе с ними и доверие внутри собственной правящей партии. Вот и приходится тушить и разгребать все разом. Ради этого правительство и вывезли из Берлина на специальный двухдневный саммит.

Это уже вторая попытка Мерца показаться на публике после неприлично затянувшегося отпуска. Первая завершилась для него освистыванием. В этот раз канцлера спрятали за внушительным периметром безопасности. А за ним — все тот же обозленный немецкий народ. Без новых больниц, с пустеющими кошельками. Растет здесь, кажется, только стоимость жизни.

«Все ведь только катится под откос. Все становится дороже. Вот посмотришь на цены на бензин на заправке, это даже не смешно. Я каждый день езжу на работу по сто километров», — жалуется мужчина.

«Я считаю, что нужно очень многое изменить. Потому что мы, пожилые люди, действительно остаемся за бортом», — говорит женщина.

Первым же делом Мерц просит себя со счетов не списывать. Обещает указать Германии новый курс — осенний марафон реформ. Пригласил к разговору крупный бизнес. Заявлен, например, глава Siemens.

Только в этот же момент в другой немецкой глубинке, на заводе Volkswagen, в тот же день новые разговоры о масштабных сокращениях. Под угрозой уже до 140 тысяч рабочих мест.

С безопасностью тоже лучше не становится, хотя именно туда, в основном, уходят миллиарды евро. Буквально сегодня объявили, что в аэропорту Лейпцига обнаружили еще дроны со взрывчаткой. А Мерц, как следует отдохнув, до сих пор только обещает назвать, кто стоит за этими атаками.

«Федеральное правительство устанавливает цену для виновника этих атак, они заплатят за это», — заявил Мерц.

Вдали от Берлина, в декорациях старого замка и почти курортного отеля, Мерц еще на несколько дней то ли пытается продлить себе каникулы, то ли собственное канцлерство. Ведь главный вопрос теперь уже не в том, каким таким новым курсом Мерц собирается вести страну, а в том, захочет ли за ним хоть кто-нибудь еще идти, включая его же соратников, как известно, подыскивающих замену канцлеру на случай все более очевидного поражения ХДС на предстоящих в сентябре земельных выборах.

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