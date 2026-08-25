«Не пахло, а воняло»: на Амурском ГХК ранее отмечали нарушения требований противопожарной безопасности

Фото, видео: ГУ МЧС России по Амурской области/28.mchs.gov.ru; 5-tv.ru

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Огонь охватил площадь в две тысячи квадратных метров — могла взорваться бочка с метанолом.

Кадры из Амурской области, где пожар охватил газохимический комплекс. Как сообщил источник «Известий», пять человек погибли. Более 130 пострадали. За неделю до этого жители ближайших населенных пунктов жаловались на сильный запах газа со стороны предприятия. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин — обо всем, что известно к этой минуте.

Кадры, снятые очевидцами. Густой едкий дым и языки пламени. Пожар произошел на Амурском газохимическом комплексе, который располагается в 20 минутах от города Свободный. Объект возвели три месяца назад и готовили к вводу в строй. Оставалось провести пусконаладочные работы.

На предприятии могла взорваться бочка с метанолом. Огонь охватил площадь в две тысячи квадратных метров. По данным журналистов, погибли пять человек. Пострадали более 130, некоторые находятся в тяжелом состоянии. По официальным данным пресс-службы завода, погиб один человек — сотрудник подрядной организации, гражданин Китая.

Мы дозвонились до жителей поселка Черниговка. Населенный пункт находится в пяти километрах от газохимического комплекса. Нам рассказали, что около двух недель назад со стороны завода стал доноситься запах газа. Особенно сильно он чувствовался в ночь на 17 августа.

«Даже не пахло, а воняло. Мы ходили, задыхались. Местные власти нам сказали: „Мы ничего не знаем“. Ответа нам не дали. Нам сказали: „Звоните в 112“. Туда тоже мы звонили. У нас взяли потом пробы. Сегодня пришел результат. Сказали, что все нормально, в общем. Но запахи продолжаются. И сегодня вот произошел этот взрыв», — рассказала местная жительница Ольга.

Мы выяснили, что предприятие раньше уже нарушало требования противопожарной безопасности. Однако руководство компании не спешило исправить ситуацию, только оплачивало штрафы.

«На территории ООО „АГХК“ не предусмотрены меры по максимальному снижению взрывоопасности технологических блоков, направленные на предупреждение возможности взрывов и пожаров в объеме производственных зданий, сооружений и наружных установок, а именно нарушена взрывозащита (повсеместно отсутствуют крепежные элементы) блоков сбора данных, распределительных коробок, шкафов управления», — говорится в решении суда.

После взрыва наказание может быть уже более суровым: следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности. Пока точно не ясно, какой ущерб был нанесен заводу. По предварительным данным, основное оборудование комплекса не пострадало. Если это так, то завод начнет работу уже в первую половину осени, как и планировалось. Но есть риски, что из-за пожара даты запуска могут сдвинуться.

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